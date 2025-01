Doliu în lumea muzicii! Artistul a murit în somn

Garth Hudson, ultimul membru supraviețuitor al formației de rock clasic The Band, a murit. Hudson a murit în somn în Woodstock, New York, marți dimineață, potrivit reprezentanților săi.

Hudson, care a cântat la clape, a fost membru fondator al formației incluse în Rock and Roll Hall of Fame. Mai târziu, în anii ’60, The Band a devenit asociată cu celebrul Bob Dylan, înainte de a deveni un proiect de succes pe cont propriu, arată TMZ.

Cunoscută pentru amestecul muzical de rock, country, folk și blues le-a adus membrilor formației respect și faimă în industrie. The Band a fost una dintre trupele care au cântat la faimosul Festival Woodstock din 1969.

A murit ultimul membru al formației The Band

Trupa a fost formată din Robbie Robertson, Levon Helm, Rick Danko, Richard Manuel și Garth Hudson. Pe lângă Bob Dylan, ei au colaborat cu artiști precum Neil Young și alții.

Trupa a fost subiectul documentarului The Last Waltz, regizat de Martin Scorsese, lansat în 1978. Eric Clapton, Neil Diamond, Joni Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr și Muddy Waters, printre mulți alții, au apărut la ultimul concert al trupei, concert care a făcut subiectul filmului și care a avut loc în 1976, la San Francisco.

În 2005, Hudson și-a format propria trupă, The Best!, împreună cu soția sa, Maud (care a murit pe 28 februarie 2022). În același an, Garth și Maud Hudson au lansat Live at the Wolf, un album pentru pian și voce înregistrat live la Wolf Performance Hall din London, Ontario.

Pe 20 noiembrie 2005, Hudson a primit premiul Hamilton Music Award pentru cel mai bun instrumentist.

Potrivit sursei citate, Garth Hudson a murit în somn, la vârsta de 87 de ani. El era internat într-un centru de îngrijire din Woodstock, în statul american New York.

