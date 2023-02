Doliu în lumea muzicii populare! Simona Maria Teodorescu, ”privighetoarea Banatului”, a murit

Lumea muzicii populare românești este în doliu, după ce o cunoscută interpretă a decedat. Vestea teribilă i-a șocat pe fanii cântăreței, care încercaseră să o salveze pe cea pe care o îndrăgeau. Eforturile lor au fost în zadar, deoarece, a fost mult prea târziu pentru artistă.

O cântăreață de muzică populară a părăsit această lume, în ciuda eforturilor disperate ale fanilor. Deși au făcut tot posibilul pentru a o salva, artista din Banat a avut un destin crunt și a trecut la cele veșnice. Interpreta a murit mult prea devreme, lăsând în urma sa o durere infinită în sufletele familiei și celor care o apreciau.

După ce a trecut printr-o îndelungată perioadă de suferință, artista a plecat la ceruri. Îngenuncheați de durere, apropiații artistei i-au adus omagii pe rețelele de socializare.

Strigătul disperat al fanilor, care au făcut apel la ajutorul cetățenilor

Simona Maria Teodorescu, o cântăreață de muzică populară din zona Banatului, și-a dat ultima suflare în urmă cu câteva zile, chiar dacă fanii au tras semnale de alarmă pentru a-i sări în ajutor. Recent, artista fusese internată la ATI și avea nevoie disperată de sânge. Atât cei care o îndrăgeau pe cântăreață, cât și primăria din Mehadia, Caraș Severin, s-au mobilizat și au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața.

,,Apelăm la solidaritate în sprijinul consătencei noastre, Simona Maria Teodorescu. Îndrăgita solistă de muzică populară SIMONA MARIA TEODORESCU are nevoie urgentă de sprijinul nostru. Fac un apel solidar către toți cei care o cunoașteți si cei care vreți sa o ajutați.

Are nevoie urgentă de sânge. Grupa 01. Toți cei care vreți sa o ajutați mergeți la centru de transfuzie și spuneți că vreți să donați pentru SIMONA MARIA TEODORESCU internată la ATI Spitalul Județean Reșița. Haideți cu toții sa facem un gest din suflet pentru o persoana care ne înveselește sufletul cu melodiile ei”, a scris un vecin de-al artistei, pe rețelele de socializare.

În urma teribilei vești, în mediul online au curs neîncetat mesaje transmise de apropiații Simonei Maria Teodorescu.