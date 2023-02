Doliu în lumea cinematografiei! Celebrul actor George P. Wilbur a murit

Lumea cinematografiei internaționale este acum în doliu, după ce un celebru actor, care a jucat în zeci de filme horror, a murit la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut public chiar de către prietenii bărbatului pe rețelele de socializare.

Și-a dedicat viața filmului și a devenit din ce în ce mai bun, iar rolurile pe care le-a avut în majoritatea filmelor de groază de succes l-au făcut să devină unul dintre cei mai iubiți actori. Din păcate, problemele de sănătate și bătrânețea l-au făcut pe cel care a interpretat rolul ucigașului mascat, Michael Myers, să își dea ultima suflare.

VEZI ȘI: Doliu în cinematografie! Lisa Loring, actrița care a interpretat rolul lui Wednesday în prima ecranizare a „Familiei Addams”, a murit

A murit un celebru actor de filme de groază

Cei care au urmărit cu interes întreaga serie de filme „Halloween” și-au dat seama că este vorba despre George P. Wilbur, un actor foarte apreciat de la Hollywood, dar și un cascador de excepție. Acesta a devenit cunoscut în urma filmelor „Halloween 4: Întoarcerea lui Michael Myers” și „Halloween: Blestemul lui Michael Myers”, în care a avut de interpretat rolul unui ucigaș ce purta o mască terifiantă.

„George P. Wilbur a murit aseară. George, ai fost un actor cu multă clasă și foarte iubit. Ne va fi dor de tine. Odihnește-te în pace”, a fost mesajul pe care l-a postat pe rețelele de socializare Christopher Durand, actorul care l-a interpretat pe Michael Myers în Halloween H20. Cei doi au devenit foarte buni prieteni datorită peliculei în care au jucat.

NU RATA: Doliu în lumea cinematografiei! Celebrul actor Lance Kerwin a murit

Dacă la începutul carierei sale s-a mulțumit cu rolul de figurant sau dublură de cascador, ulterior, George P. Wilbur a prins gustul cinematografiei și a început să joace în filme care i-au adus o mulțime de fani. Printre cele mai apreciate pelicule în care a obținut un rol se numără „Escape from the Planet of the Apes” (1971), „Pennies from Heaven” (1981), „Firestarter” (1984), „The Running Man” (1987), „Ghostbusters II” (1989) și „American Muscle” (2014).