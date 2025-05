Doliu în lumea muzicii! Un chitarist legendar a murit la 77 de ani

Legendarul chitarist Rick Derringer a murit în urma unui stop cardiac, informează presa americană. Soția lui Rick, Jenda Derringer, a declarat că acesta a murit „în pace” după ce a fost deconectat de la aparatele care îl ajutau să respire în cursul serii de luni.

Îngrijitorul și prietenul său apropiat, Tony Wilson, ne spune că artistul a fost supus unui triplu bypass acum doar două luni, dar că se simțea bine, arată TMZ. El adaugă că acesta părea complet recuperat în weekend, dar că luni seară, în timp ce se pregătea de culcare, a intrat în ceea ce Wilson a descris ca fiind un fel de șoc și ulterior a murit la spitalul din Ormond Beach, Florida.

Derringer avea 77 de ani

Jenda și Tony au confirmat pentru presă că au fost alături de el când a murit.

„Am crezut că mai avem ani de petrecut împreună cu el, dar momentul lui Dumnezeu este perfect”, a spus Wilson.

De asemenea, soția artistului i-a adus un omagiu acestuia, povestind că a fost extrem de optimist în ciuda recentei sale operații, numindu-l „atât de pozitiv și de liniștit”.

Derringer a avut succes în anii 1960 cu trupa sa, The McCoys. Single-ul lor de debut, „Hang on Sloopy”, a devenit numărul unu în 1965 și este acum considerat o piesă clasică din epoca garage. The McCoys au avut șapte piese în top 100, inclusiv cover-uri ale pieselor „Fever” și „Come on Let’s Go”.

În 1973, Derringer a cunoscut din nou succesul cu piesa sa „Rock and Roll, Hoochie Koo”. De asemenea, a lucrat intens cu frații Edgar și Johnny Winter.

În 1973, Derringer și-a lansat primul album solo, All American Boy, care conținea hitul „Rock and Roll, Hoochie Koo”.

