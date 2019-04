Doliu în lumea științifică. Primise Premiul Nobel în anul 2000. Fără el nu am fi avut nici internet, nici smartphone

Doliu în lumea științifică. Primise Premiul Nobel în anul 2000. A inventat semiconductorii avansaţi, a murit la vârsta de 88 de ani. Zhores Alferov, castigatorul Premiului Nobel, a condus un studiu care a dus la crearea lumii interconectate de astazi.

A fost un om de știință eminent. A descoperit heterostructurile prin care impulsurile electrice puteau fi accelerate fara a produce prea multa caldura. Aceasta descoperire a fost critica in ceea ce privește dezvoltarea fibrelor optice, a laserelor si circuitelor prezente astazi atat in smartphone-uri, cât si in alte dispozitive moderne care au împânzit lumea, potrivit Financial Times.

„Tot ce a fost făcut pentru omenire, în principiu, a fost făcut datorită știintei”, a spus Zhores Alferov. El a a primit Premiul Nobel în 2000, iîmpreuna cu alți doi cercetatori americani, Herbert Kroemer si Jack Kilby.

Chiar daca internetul era abia în față incipientă, Zhores Alferov a avertizat cu privire la eventualele rezultate cu potențial negativ: „Mijloacele electronice mass-media, o armă foarte puternică, ajunge câteodată pe mâinile unor oameni necinstiți și iresponsabili”.