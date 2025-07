DOLIU în presa din România! A murit jurnalistul Alex Revenco

Doliu în presă! Alex Revenco, una dintre cele mai cunoscute voci ale presei muzicale din România, a murit pe data de 20 iulie. Vestea tristă a fost împărtășită de fostul său coleg și prieten, Florin Silviu Ivan, pe rețelele de socializare.

Lumea jurnalismului din România a pierdut un nume respectat. Alex Revenco a fost unul dintre cele mai cunoscute nume din presa muzicală. Jurnalistul a fost cunoscut și pentru pasiunea sa pentru muzică.

După cum vă spuneam, vestea tristă a fost dată de către prietenul său, Florin Silviu Ivan, care a împărtășit pe rețelele de socializare o postare emoționantă în amintirea începuturilor prieteniei dintre ei. Acesta a amintit și de ultima lor conversație care a avut loc în luna iunie a acestui an.

„Consternat, e puțin spus. Sînt devastat! Fostul meu coleg, Alex Revenco, Alexuțu nostru, nu mai este. Au trecut 28 de ani de la prima noastră întîlnire, de cînd a venit la mine, la birou, cu Eddie Neuman și Blazaj. Am fost colegi de redacție, am fost prieteni și am împărtășit aceeași dragoste pentru muzică. A fost unul dintre cei mai buni ziariști români în domeniu. A fost un om simplu, modest și generos. Am împărțit deseori o pizza, un pahar de bere, de vodcă sau vin. Ultima dată vorbisem înainte de vacanța mea din iunie. I-am spus atunci că sînt pe fugă și că nu ne putem vedea. Excepțional om! Îngrozitoare pierdere!”, a spus el.