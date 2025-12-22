BANC | „Iubire, simt că tu vrei să mă părăsești”

Dragi cititori, este luni și echipa CANCAN.ro vrea să vă începeți săptămâna cu dreptul! Azi vă aducem discuția dintre doi îndrăgostiți care sigur o să vă amuze copios. Nu vă mai ținem mult pe jar și vă prezentăm cel mai amuzant banc de azi.
-Iubire, simt că tu vrei să mă părăsești!
-Pfff… ce-ți mai place să strici surprizele!
Copilul își întreabă părinții:
– Ce-mi luați de ziua mea?
– O chitară.
– Am deja chitară.
– Știm. Ți-o luăm.
Preludiul după 40 de ani:
-Stai un pic, am un cârcel!
-Ok, oricum trebuia să merg până la baie.
Bulă se duce la benzinărie să-și alimenteze mașina. Acolo, îl întreabă pe vânzător ce benzină are la pompă. Acesta răspunde:
– De 95 și de 98.
– Cum, doar atât? Nu aveți nimic de anul ăsta?
-Tată, de unde ne tragem?
-Din Adam și Eva.
-Dar mama spunea că din maimuțe.
-De acolo e neamul ei.
Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:
-Bună ziua…
-Sunt fierbinte, ce doriți?
-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.
-Alo? Aș dori…
-Alo… sunt fierbinte…
-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:
-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.
-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.
– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?
– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.
– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.
– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.
PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.
