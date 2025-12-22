BANC | „Iubire, simt că tu vrei să mă părăsești”

Dragi cititori, este luni și echipa CANCAN.ro vrea să vă începeți săptămâna cu dreptul! Azi vă aducem discuția dintre doi îndrăgostiți care sigur o să vă amuze copios. Nu vă mai ținem mult pe jar și vă prezentăm cel mai amuzant banc de azi.

-Iubire, simt că tu vrei să mă părăsești!

-Pfff… ce-ți mai place să strici surprizele!

Alte bancuri amuzante

Copilul își întreabă părinții:

– Ce-mi luați de ziua mea?

– O chitară.

– Am deja chitară.

– Știm. Ți-o luăm.

Preludiul la +40 ani

Preludiul după 40 de ani:

-Stai un pic, am un cârcel!

-Ok, oricum trebuia să merg până la baie.

Bulă și vânzătorul din benzinărie

Bulă se duce la benzinărie să-și alimenteze mașina. Acolo, îl întreabă pe vânzător ce benzină are la pompă. Acesta răspunde:

– De 95 și de 98.

– Cum, doar atât? Nu aveți nimic de anul ăsta?

De unde ne tragem?

-Tată, de unde ne tragem?

-Din Adam și Eva.

-Dar mama spunea că din maimuțe.

-De acolo e neamul ei.

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

