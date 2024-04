Doliu în România! Dan Cristea a murit

După trecerea în neființă a lui Nicolae Manolescu, Uniunea Scriitorilor se află din nou în doliu. Sâmbătă, Uniunea Scriitorilor din România a anunțat cu profund regret decesul criticului literar Dan Cristea, în vârstă de 81 de ani, care avea funcția de director la revista „Luceafărul de dimineață”.

Cu o carieră impresionantă dedicată literaturii, Dan Cristea a lăsat o amprentă semnificativă în peisajul cultural românesc. Moartea sa reprezintă o pierdere profundă pentru comunitatea literară și pentru toți cei care au apreciat și au fost influențați de contribuțiile sale.

”Uniunea Scriitorilor din România anunţă cu profundă tristeţe deosebită dispariţia dintre noi a criticului literar Dan Cristea, director al revistei ‘Luceafărul de dimineaţă’. (…) Prin trecerea în eternitate a lui Dan Cristea, literatura română suferă o ireparabilă pierdere”, a scris Uniunea Scriitorilor pe pagina de Facebook.

La vestea tristă a trecerii din viață a criticului literar Dan Cristea, Teodor Baconschi, fost ministru de Externe, a transmis un mesaj de condoleanțe și de recunoaștere a contribuțiilor remarcabile ale acestuia în domeniul cultural.

”Din pură întâmplare, l-am tot întâlnit pe criticul literar Dan Cristea în casa unui prieten comun de la Snagov. Era un om afabil, bine educat, ponderat şi uneori hazliu, oricum, o figură ‘de modă veche’, din generaţia de filologi ai anilor 60, care ascultaseră religios prelegerile lui Călinescu şi Vianu, profitând ulterior de mecenatul lui George Ivaşcu. Practica un hedonism inocent, arcadic, şi ştia să facă din orice dialog un ceremonial firesc, în care politeţea sprijină replica niciodată sardonică, aşa cum respectul faţă de Republica Literelor inspiră sobrietatea ideilor. Ştiu că a suferit mult în ultimii ani. Dumnezeu să-l odihnească!”, a fost mesajul scris pe Facebook de Baconschi.

Cine a fost Dan Cristea

Dan Cristea, născut la 10 noiembrie 1942, în București, a avut o carieră impresionantă în domeniul literaturii. A absolvit Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București în 1965. Ulterior, în 1992, și-a obținut doctoratul în literatură comparată la Universitatea din Iowa, SUA.

Debutul său publicistic a avut loc în revista Contemporanul în 1964. A devenit cunoscut ca redactor-șef al revistei „Luceafărul”, începând din 2008, revistă care ulterior și-a schimbat numele în „Luceafărul de dimineață”, fiind și director al acesteia. În cariera sa editorială, a debutat în 1974 cu volumul „Un an de poezie”, publicat la Editura Cartea Românească.

Dan Cristea a lăsat în urmă numeroase volume de critică și istorie literară care au marcat profund peisajul cultural românesc. Printre acestea se numără „Arcadia imaginară” (1977), „Faptul de a scrie” (1980 – distins cu Premiul pentru critică al Uniunii Scriitorilor din România), „Version and Subversion – The Autobiographies of Benjamin Franklin, Henry Adams and Michel Leiris” (1996), „Versiune și subversiune – paradoxul autobiografiei” (1999; ediția a II-a revizuită, 2012), „Autorul și ficțiunile eului” (2004 – Premiul Asociației Scriitorilor din București), „Poezia vie” (2008), „Citind cărțile de azi” (2014), „Caii lui Ahile și alte eseuri” (2016), „Cronicile de la Snagov” (2017), „Alte cronici de la Snagov” (2020).

Ultimul său volum, „Noile cronici de la Snagov”, a fost publicat în acest an, conform informațiilor furnizate de Uniunea Scriitorilor din România.

Pentru contribuția sa deosebită la domeniul critic literar, Dan Cristea a fost onorat cu numeroase premii și distincții, inclusiv Premiul Cartea Anului acordat de Revista România Literară în 2014, Premiul Național de Literatură în 2019 și Ordinul Național „Serviciu Credincios” în grad de ofițer.

