Doliu în secret pentru Andreea Bălan! A pierdut o persoană dragă din viața ei

Andreea Bălan este una dintre artistele de renume din România și are lângă ea o comunitate mare de fani. Recent, cântăreața le-a împărtășit acestora o veste cât se poate de tristă. Se pare că blondina este în doliu, asta după ce o persoană foarte dragă din viața ei a murit. Totul s-a întâmplat în mare secret, iar Andreea Bălan abia acum a vorbit despre asta.

Andreea Bălan face parte din categoria vedetelor care au o relația cât se poate de apropiată cu fanii lor din mediul online. Artista păstrează legătura cu ei, iar dese ori răspunde curiozității acestora. Așa s-a întâmplat și recent, când cântăreața și-a deschis sufletul în fața fanilor.

Recent, Andreea Bălan a răspuns curiozității fanilor săi, iar cu această ocazie a făcut și o mărturisire dureroasă. Se pare că o persoană importantă din viața artistei s-a stins din viață. Mai exact, este vorba despre bunica ei, femeia care a fost alături de ea toată viața.

Potrivit mărturisirilor făcute de artistă, femeia s-a stins in viață la vârsta de 92 de ani, iar trecerea ei în neființă a adus multă durere pentru Andreea Bălan. De asemenea, cântăreața a mărturisit că bunica ei a murit chiar cu doar o săptămână înainte de primul concert pe care ea l-a susținut la Sala Palatului.

Cum decesul a avut loc chiar înainte de un moment important, Andreea Bălan a suferit în tăcere și nu a vrut să își încarce atunci fanii cu pierderea suferită de ea.

„Din păcate, am pierdut-o pe mamaia mea draga, la 92 de ani, în luna octombrie, cu o săptămână înainte de Sala Palatului. Nu am spus nimic atunci, deoarece concertul, sold out, trebuia ținut și nu am vrut să întristez pe nimeni.

Am fost foarte tristă, dar am găsit putere și iubire în voi și totul a ieșit superb. Tare aș fi vrut să fie în sală și m-am rugat să nu se întâmple ceva înainte de concert, dar era bolnăvioară și am simțit că nu mai e mult.

Așa a fost să fie și sunt recunoscătoare pentru anii în care m-a crescut și pentru tot ce ne-a oferit. De acolo de sus ne protejează”, a scris Andreea Bălan, în mediul online.