Doliu în TVR! A murit Ioana Bogdan

Este zi de doliu în televiziunea românească. Ioana Bogdan, una dintre cele mai cunoscute realizatoare de emisiuni, s-a stins din viață. Vreme de mai bine de patru decenii aceasta a lucrat la TVR și a fost cea care aducea divertismentul în casele românilor încă de pe vremea în care totul se vedea alb-negru.

Ioana Bogdan, una dintre cele mai cunoscute realizatoare de emisiuni și cea care a lansat cariera a numeroși artiști din țară, a murit. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani și a lăsat în urma ei numeroase proiecte remarcabile, dar și multă durere.

Este zi de doliu la TVR, după ce Ioana Bogdan s-a stins din viață. Anunțul trist al decesului a fost făcut chiar de către artiștii pe care realizatoarea de emisiuni i-a lansat. Aceasta a lucrat pentru Televiziunea Naţională vreme de aproape patru decenii și a ocupat de-a lungul timpului numeroase funcții precum: reporter, redactor, apoi realizator a zeci de emisiuni în departamentul Divertisment, redactor-şef și producător delegat.

Ioana Bogdan a fost realizator al celebrelor Magazine, alături de Tudor Vornicu, al emisiunilor Punct-Contrapunct, Meridian, etc., toate fiind emisiuni de divertisment care îi bucurau pe români încă din anii 89. Ioana Bogdan a adus divertismentul în casele oamenilor, iar emisiunile realizate de ea au rămas în istorie.

Însă, proiectele cele mai apreciate ala acesteia rămân Revelioanele de până în 1990. Multe dintre momentele realizate în noapte dintre ani, în care publicul petrecea alături de Amza Pellea, Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Ștefan Bănică etc, sau de trupa de balet condusă de Cornel Patrichi și de îndrăgiții interpreți de muzică ușoară și populară, erau semnate de Ioana Bogdan.

Decesul acesteia a adus multă durere pentru cei care au cunoscut-o, iar mulți dintre artiștii din România au ținut să transmită un ultim omagiu în memoria acesteia.

„Ne-a părăsit doamna Ioana Bogdan, o personalitate deosebit de importantă a Televiziunii Române. Îi datorez enorm și am colaborat permanent cu domnia sa din 1975. Mulțumesc, Ioana pentru tot, o să-mi fie foarte dor de tine. Dumnezeu să te odihnească-n pace!”, a scris Nicu Alifantis, în mediul online.

„Sunt OAMENI datorită cărora exiști profesional. Ioana Bogdan a fost una dintre „mămicile” artistului Adrian Enache. Am lucrat cu doamna Ioana Bogdan, am învățat de la ea, am fost norocos să fac parte din generația artiștilor cu personalitate. Ioana Bogdan va rămâne veșnic în inima mea pentru tot ce mi-a oferit, ca să devin ARTISTUL de azi. Dumnezeu s-o odihnească!”, a transmis și Adrian Enache.