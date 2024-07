Doliu la Hollywood! A murit Shannen Doherty, starul din Beverly Hills 90210

Este doliu la Hollywood! Shannen Doherty, devenită celebră pentru rolurile sale din serialul ”Beverly Hills, 90210” a murit la vârsta de 53 de ani. În anul 2015, actrița fusese diagnosticată cu o formă de cancer la sân. Anunțul a fost făcut public în urmă cu o zi.

Shannen Doherty a fost diagnosticat pentru prima dată cu cancer la sân în 2015, atunci când a suferit o mastectomie. În 2020, ea a spus că diagnosticul ei era atunci în stadiu terminal.

În iunie 2023, în cadrul unei postă pe o rețea de socializare, Doherty a dezvăluit vestea că boala a recidivat și s-a răspândit la creier, alături de un videoclip cu ea primind tratament. „Teama mea este evidentă”, a scris ea.

Shannen Doherty a murit la vârsta de 53 de ani

Sâmbătă, 13 iulie 2024, Shannen Doherty a încetat din viață. Actrița avea 53 de ani.:„Cu inima grea confirm stingerea din viață a actriței Shannen Doherty. Sâmbătă, 13 iulie, a pierdut bătălia cu cancerul după mulți ani de luptă cu această boală”, a declarat Leslie Sloane, agentul de presă al lui Doherty, într-o declarație pentru People.

Doherty a început să lucreze de la o vârstă fragedă cu roluri pe micul ecran în Father Murphy și Little House on the Prairie și roluri pe marele ecran în The Secret of NIMH și Girls Just Want to Have Fun, toate înainte de vârsta de 15 ani.

În 1988, Doherty a jucat în comedia neagră Heathers alături de Winona Ryder. Deși nu a fost un succes financiar la acea vreme, filmul a devenit de atunci un cult, fiind considerat unul dintre cele mai bune filme despre liceeni. Ulterior, ea a făcut o apariție în episodul pilot al unei adaptări TV.

Doi ani mai târziu, Doherty și-a găsit succesul în rolul Brendei Walsh în serialul de succes pentru adolescenți Beverly Hills 90210, care a avut o medie de peste 21 de milioane de telespectatori până în cel de-al patrulea sezon. Doherty a plecat înainte de sezonul cinci, dar s-a întors mai târziu pentru reboot-ul din 2008 și meta BH90210 din 2019, unde s-a jucat pe sine.

Ea a avut, de asemenea, un succes major în drama Charmed, în care a jucat timp de trei sezoane. Ea a regizat, de asemenea, un număr mare de episoade din acest serial. Rolurile ei din filme au inclus Mallrats și Jay and Silent Bob Strike Back pentru regizorul Kevin Smith.

Când Doherty și-a împărtășit ultima actualizare în iunie 2023, Kevin Smith a scris: „Ai fost o luptătoare atât de neînfricată toată viața ta, așa că este de înțeles să fii puțin speriată din când în când. Dar când aceste momente trec, lasă spiritul Doherty să preia din nou controlul. Te iubesc atât de mult, Mallrat al meu”.