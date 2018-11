Doliu la Hollywood! Douglas Rain, actorul care şi-a împrumutat vocea computerului HAL 9000 în filmul “2001: A Space Odyssey”, a murit

Lumea filmului internațional este în doliu, după ce s-a aflat că Douglas Rain a murit. Îndrăgitul actor a performat timp de 32 de sezoane pe scena Festivalului Stratford din Ontario și a devenit faimos pentru faptul că şi-a împrumutat vocea computerului HAL 9000 în pelicula “2001: A Space Odyssey”, realizată în regia lui Stanley Kubrick. El avea 90 de ani și numeroși actori de la Hollywood și-au exprimat regretul plecării sale de pe această lume; ei au așternut mesaje emoționante pe rețelele de socializare..

Douglas Rain a murit la vârsta de 90 de ani din cauze naturale

Actorul canadian Douglas Rain a încetat din viață duminică, 11 noiembrie, într-un spital din orașul St. Marys, situat în provincia Ontario, însă vestea tristă a fost făcută în urmă cu câteva ore de oficialii Festivalului Stratford, al cărui membru fondator a fost, relatează jurnaliștii de la The New York Times. Decesul a survenit din cauze naturale.

“Teatrul canadian a pierdut unul dintre cele mai mari talente şi un far care i-a ghidat dezvoltarea. Rain a avut un respect profund pentru Kubrick şi, drept rezultat, a încercat să protejeze vocea (n.r.: HAL) de exploatare, declinând o serie de oferte comerciale de-a lungul anilor. Rain a lăsat o amprentă de neşters asupra culturii populare. Ne va lipsi foarte mult. Gândurile noastre bune şi rugăciunile se îndreaptă către familia lui (…)”, a declarat Antoni Cimolino, directorul artistic al Festivalului Stratford, într-un comunicat.

Dwayne Johnson, mesaj emoționant în memoria lui Douglas Rain

Printre starurile de la Hollywood care au așternut câteva rânduri în memoria regretatului actor Douglas Rain se numără și Dwayne Johnson, cunoscut și sub numele de The Rock.

“Noi am pierdut un actor bun.

Ce om și ce viață. (…).

Când am ajuns prima dată la Hollywood, în urmă cu mulți ani, el m-a primit cu multă căldură și mi-a urat bun venit – nu voi uita niciodată acel moment.

El m-a dat sfaturi înțelepte despre navigarea într-o carieră, pe care le voi păstra mereu. Ce viață a trăit el și ce minunat că imaginația lui a avut impact asupra generațiilor din întreaga lume. Dar și pentru generațiile viitoare. Odihnește-te în iubire, prietenul meu.

#imagination #stanlee ?", a scris Dwayne Johnson pe pagina lui de Facebook.

Douglas Rain – biografie

Douglas Rain s-a născut pe 13 martie 1928 în localitatea canadiană Winnipeg, aflată în provincia Manitoba. A făcut primii paşi în actorie încă de când era copil, la postul de radio CBC. Actorul a acumulat peste patruzeci de apariţii fizice şi vocale între anii 1955 şi 1995. Regretatul artist a devenit cunoscut după ce și-a împrumutat vocea computerului HAL 9000 în filmul “2001: A Space Odyssey”, regizat de Stanley Kubrick. Computerul este înzestrat cu conştiinţă şi controlează o navă spaţială aflată în drum spre Jupiter. HAL interacţionează cu echipajul, dar la un moment dat se întoarce împotriva astronauţilor care încearcă să stăpânească această inteligenţă artificială disfuncţională. Computerul HAL şi vocea sa au inspirat asistenţi virtuali precum Siri (Apple) şi Alexa (Amazon).

Stanley Kubrick l-a ales pe Douglas Rain pentru vocea computerului HAL după ce îl auzise într-un documentar despre spaţiu.

“Am găsit un narator… cred că este perfect”, îl descria Stanley Kubrick în cartea semnată de Kate McQuiston, respectiv: “We’ll Meet Again: Musical Design in the Films of Stanley Kubrick”.

Douglas Rain mărturisea anul trecut în New York Times că a înregistrat textul fără să vadă imaginile şi că nu s-a uitat niciodată la filmul care l-a făcut celebru.