Doliu la Hollywood! Olivia Newton-John a murit! Prima reacţie a lui John Travolta + cauza decesului

Lumea Hollywood-ului a fost zguduită din nou de o veste tragică. Olivia Newton-John, cea care a jucat în filmul „Grease”, alături de John Travolta, a murit la vârsta de 73 de ani. După o carieră impecabilă și o luptă continuă pentru supraviețuire, artista s-a stins pe data de 8 august, sub privirile neputincioase ale soțului său.

Vestea tristă a fost dată de către soțul artistei, John Easterling, pe pagina acesteia de Instagram. Toți cei care au cunoscut-o sau au admirat-o pentru filmele și discurile lansate pe piață de-a lungul timpului, au dorit să îi aducă un ultim omagiu celei care a cucerit inimile multora, mai ales după succesul colosal pe care l-a avut alături de bunul său prieten, John Travolta.

Olivia Newton-John a murit, după ce a pierdut lupta cu cancerul

După o viață în care a fost mereu în centrul atenției, Olivia Newton a pierdut lupta cu boala care îi măcina trupul încă din 1992. În acel an, actrița a aflat că are cancer la sân, motiv pentru care a optat pentru o mastectomie parțială. Deși a crezut că a scăpat de această problemă, în 2018, vedeta a anunțat că se află în metastază, iar după numai un an, le declara fanilor săi că nu mai are mult de trăit, deoarece cancerul se afla deja în fază terminală.

Încă din prima clipă în care a aflat de apariția cancerului, actrița și-a dat seama că este o problemă comună și des întâlnită, motiv pentru care a început să găsească soluții pentru a lupta cu boala. Treptat, a luat naștere „Olivia Newton-John Cancer and Wellness Research Centre” în Melbourne, pentru care a primit un titlu onorific din partea Reginei Elisabeta a II-a, în 2020.

Din păcate, toate tratamentele nu au reușit să o țină în viață pe vedeta care a reușit de-a lungul vieții să obțină patru premii Grammy și nenumărate nominalizări la Globul de Aur. Soțul și apropiații Oliviei își doresc în această perioadă grea să aibă parte de momente de liniște și înțelegere, potrivit postării de pe Instagram a lui John Easterling.

„Olivia Newton-John (73 de ani) s-a stins din viață liniștită, în această dimineață, la ferma ei din sudul Californiei, înconjurată de familie și prieteni. Rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei în aceste momente foarte dificile. Olivia a fost un simbol al triumfurilor și al speranței de peste 30 de ani, împărtășind călătoria ei cu cancerul de sân. Inspirația ei vindecătoare și experiența ei de pionierat cu medicina plantelor continuă cu Fondul Fundației Olivia Newton-John, dedicat cercetării medicinei plantelor și cancerului”, a scris John Easterling.

Reacția lui John Travolta în momentul în care a aflat de moartea prietenei sale

John Travolta a fost unul dintre oamenii care au cunoscut-o cel mai bine pe Olivia Newton-John, motiv pentru care a rămas profund îndurerat în momentul în care a aflat teribila veste. Cei doi nu au împărțit numai platourile de filmare pentru pelicula „Grease”, ci și o prietenie cu bune și cu rele. Actorul i-a fost alături în cele mai grele momente, mai ales în perioada în care a aflat de apariția cancerului. Pentru a-și exprima profund durerea, John Travolta a postat un ultim mesaj pe pagina sa de Instagram, în care le mărturisește tuturor dragostea profundă pe care a simțit-o pentru buna sa prietenă.

„Draga mea Olivia, ne-ai făcut viețile tuturor mult mai bune. Impactul tău a fost incredibil. Te iubesc atât de mult. Ne vom revedea pe drum și vom fi din nou împreună. Al tău din prima clipă în care te-am văzut și pentru totdeauna! Danny al tău, John al tău!”, a scris actorul pe Instagram.