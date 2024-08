Doliu printre actori. Mihai Răducu a murit, Oana Pellea și Bianca Brad sunt devastate

Lumea teatrului românesc este în doliu după vestea tragică a morții actorului Mihai Răducu. Anunțul trecerii sale în neființă a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a artistului, șocându-i pe fanii și colegii de breaslă. Potrivit mesajului, actorul s-a stins din viață ieri, în jurul orei 14:00, însă cauza exactă a decesului nu a fost încă dezvăluită.

Mihai Răducu, absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) în 1982, a fost unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, formându-se sub îndrumarea maeștrilor Florin Zamfirescu și Marcel Iureș. Printre colegii săi de promoție s-au numărat Bianca Brad și Mihai Călugărița, toți remarcându-se prin cariere strălucitoare.

Este o mare pierdere pentru lumea teatrului și cinematografiei din România. Actorul Mihai Răducu s-a stins din viață, lăsând în urmă o moștenire artistică valoroasă și amintiri neprețuite în inimile celor care l-au cunoscut și apreciat. Vestea dispariției sale a șocat pe toată lumea, inclusiv pe Bianca Brad și Oana Pellea, care încă nu pot accepta că Mihai Răducu nu mai este printre noi.

„Tocmai am aflat că fostul meu coleg de grupă, din facultate, Raducu Mihai, a plecat astăzi dintre noi…

Sunt absolut șocată și m-a întristat foarte, foarte tare vestea… Nu pot să o cuprind…Nu pot să cred…să înțeleg…

Vorbeam foarte rar și ne vedeam și mai rar, dar aveam o legătură aparte…

La încheierea facultății am jucat împreună, Romeo și Julieta…

Îmi spunea Biencuța sau Brăduleț Brăduț drăguț…

Avea ochii de un albastru infinit și o voce caldă…molcomă…

Iubea foarte mult caii și chiar avea spiritul unui haiduc…

Dar cel mai mult și mai mult o iubea pe frumoasa lui fiică, de care era foarte mândru și despre care îmi povestea cu multă emoție și bucurie…

Ooofff, dragă Mihai… îmi pare nespus, nespus de rău că nu am mai apucat să ne mai vedem sau măcar să ne auzim, înainte să pleci…

Dumnezeu să te ierte și să-ți dăruiască liniștea sufletească pe care o căutai…

Drum lin în Lumină…în Acea Lumină vindecătoare despre care scriam aici azi, cam pe la ora la care te pregăteai să pleci…”, a transmis Bianca Brad în mediul online.