Donald Trump i-a atacat din nou pe imigranți, la ultimul miting electoral. Elon Musk i-a fost alături

Mii de oameni din zona New York și din alte părți ale Statelor Unite s-au strâns la Madison Square Garden din New York pentru unul din cele mai mari mitinguri de campanie ale fostului președinte Donald Trump, cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din 5 noiembrie.

Poliția din New York, NYPD, a anunțat că are drone deasupra zonei, roboți și un elicopter, precum și unități antiteroriste care monitorizează situația pentru a se asigura că toată lumea este în siguranță.

Mitingul de la Madison Square Garden a marcat o abatere de la circuitul pe care Donald Trump îl face în prezent prin statele care vor avea un rol decisiv în alegerile prezidențiale din 5 noiembrie, scrie CBS NEWS.

Cu doar nouă zile înainte de ziua alegerilor, un nou sondaj CBS News îi arată pe cei doi candidați la președinție, vicepreședintele Kamala Harris cu 50% din voturi și Trump cu 49% din preferințe în rândul alegătorilor probabili. În statele decisive, ambii au 50% în sondaje.

Cine a vorbit înaintea lui Trump, și cine a fost marea surpriză a serii

Printre cei care au urcat pe scenă înainte ca fostul președinte să vorbească s-au numărat candidatul la vicepreședinție JD Vance și miliardarul Elon Musk, un susținător al lui Donald Trump.

Musk a intrat pe scenă îmbrăcat în haine negre, inclusiv o șapcă neagră „Make America Great Again„.

„Nu sunt doar MAGA; Sunt Dark Gothic MAGA„, a spus Musk, referindu–se la ținuta sa. Musk, care a cheltuit zeci de milioane de dolari pentru a ajuta campania lui Trump, a adăugat că ar putea reduce bugetul actual al SUA cu două trilioane de dolari.

Într-o mișcare surpriză, Melania Trump și-a făcut apariția și și-a prezentat soțul. A fost primul ei discurs politic public din această campanie și prima dată când și-a prezentat soțul la un eveniment. Melania Trump a stat departe de campania electorală din acest an, apărând cu soțul ei doar de câteva ori în timpul celei de-a treia campanii prezidențiale a lui Trump.

Printre alți vorbitori s-au numărat Robert F. Kennedy Jr., fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, vedeta TV Dr. Phil McGraw, fiii lui Trump – Eric și Donald Jr. – și luptătorul Hulk Hogan.

„Președintele Trump a crescut aici. Este un newyorkez”, a spus Giuliani. „De aceea oamenii se enervează puțin pe el, pentru că spune ce gândește.”

(Citește și: Mărturii tulburătoare: Andrew Tate, acuzat de trafic de persoane, le șoptea victimelor lucruri înspăimântătoare: ”Fii fată cuminte, altfel…”)

Ce insulte au lansat „invitații” lui Trump la eveniment

Înainte ca Trump să urce pe scenă, mai multe discursuri au folosit un limbaj vulgar. Comediantul Tony Hinchcliffe, cunoscut sub numele de Kill Tony, a făcut o glumă grosolană referindu-se la Puerto Rico ca la o „insulă plutitoare de gunoi” și a făcut alte glume jignitoare despre negri și latino-americani.

David Rem, unul din prietenii din copilărie ai lui Trump, a numit-o pe Kamala Harris „anticristul”.

Ce reacție a avut publicul la apariția lui Trump

Când Trump a intrat în arenă, a fost întâmpinat cu aplauze, oamenii s-au ridicat în picioare ca să îl ovaționeze mulțimea a început să scandeze. Fiecare loc din sală părea să fie ocupat, de la parter până la secțiunile cele mai înalte.

În remarcile sale, Trump a descris-o pe vicepreședintele Kamala Harris ca fiind un „dezastru” și a spus că alegerea ei ca președinte ar „fi un pariu cu viețile a milioane de oameni”.

Discursul lui Trump a inclus slogane de campanie familiare despre imigrație, planurile sale de deportare a imigranților, criminalitate, granița SUA și economie.

„Vom învinge rapid inflația și vom face America din nou un loc cu prețuri accesibile”, a spus Trump.

„Și știți cui vreau să mulțumesc? Primarului orașului New York, Eric Adams, pentru că primarul Adams a fost tratat destul de rău. Știți, când a spus toată treaba asta cu migranții care vin în New York, că pur și simplu nu este sustenabil. I-am spus, ei bine, va fi pus sub acuzare de acești nebuni. Un an mai târziu, a fost pus sub acuzare”, a spus Trump.

Ce a spus Trump despre imigranți

De asemenea, Trump a difuzat un montaj video care includea povești despre migranți organizați în bande, care ar fi comis infracțiuni violente în întreaga țară.

„Se numește trend de agua, dar acum au invadat chiar și Times Square. În prima zi ca președinte, voi lansa cel mai mare program de deportare din istoria Americii pentru a-i scoate pe infractori”.

Locuitorii din New York nu au votat în favoarea unui candidat Republican la președinție de 40 de ani, dar delegații Republicani au spus că speră că mitingul de la Madison Square Garden va ajuta la schimbarea acestui lucru.

(Citește și: BREAKING | A murit Raisa Vieru, soția marelui poet Grigore Vieru)