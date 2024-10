Donald Trump îl face praf pe Sebastian Stan, românul care joacă rolul fostului președinte al S.U.A: ”Este fals și lipsit de clasă”

Fostul președinte american, Donald Trump, a criticat vehement interpretarea actorului român Sebastian Stan în pelicula „Ucenicul”, în care este înfățișată ascensiunea la putere a viitorului om de afaceri și șef de stat.

Donald Trump nu și-a putut stăpâni furia după ce a văzut versiunea sa mai tânără în filmul „Ucenicul”, apărut recent în cinematografe. După mai multe tentative de a bloca proiecția peliculei, acum Trump mătură pe jos cu actorul român Sebastian Stan.

„Filmul este fals și lipsit de clasă. Este o lovitură josnică, defăimătoare și dezgustătoare din punct de vedere politic, lansată chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2024, pentru a încerca să mă discrediteze în fața alegătorilor”, susține Trump.

Apogeul insultelor a fost atins după scena controversată în care Donald Trump își viola prima soție, acuzație negată de fostul președinte și retrasă de Ivana în timpul primei sale campanii prezidențiale.

„Fosta mea soție, Ivana, a fost o persoană bună și minunată. Am avut o relație grozavă cu ea până în ultima zi a vieții ei. Este trist faptul că echipa de producție a acestui film biografic despre viața mea nu a ținut cont de realitate și în consecință, sunt niște gunoaie umane”, a tunat Trump.

Incidentul respectiv face parte dintr-un scandal premergător divorțului încheiat în 1990. Ivana declara atunci presei că Donald ar fi comis respectivul delict asupra sa, însă totul a fost băgat sub preș după ce tânărul afacerist i-a cumpărat tăcerea printr-un acord de confidențialitate. În urma semnării actului, prima soție a afaceristului obținea 14 milioane de dolari, un conac în Connecticut, un apartament în Trump Plaza New York și posibilitatea să petreacă o lună pe an la reședința din Mar-A-Lago, Florida. Ivana a decedat în urmă cu doi ani, după ce s-a împiedicat pe scări în reședința sa din Manhattan.

Replica actorului Sebastian Stan nu a întârziat

Actorul român nu a putut să rămână fără replică la declarația denigratorie care a vizat întreaga echipă de producție a filmului „Ucenicul”, în care joacă rolul principal și pentru care s-a chinuit să intre în pielea personajului.

„Donald Trump își sapă singur groapa. Este dezamăgitor cum poate să fie atât de negativ în privința unor evenimente documentate din viața sa. Sentimentul de negare este profund tulburător. Dar într-un fel, este previzibil. Toată viața s-a ghidat după deviza dezbină și cucerește. Doar în momentul în care încercările sale patetice de a diviza oamenii reușesc, abia atunci se simte important. Nu-mi doresc să mai nenorocească țara asta, dacă totul se rezumă la obținerea unui nou mandat de președinte”, a tranșat situația Stan.

