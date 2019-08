Doria Niculescu a născut! Vedeta este în culmea fericirii

Doria Niculescu este una dintre fostele prezentatoare care a ales să aibă o viață cât mai discretă după ce s-a retras din lumea showbizului și a ales să se dedice total familiei. A rămas gravidă și, recent, a devenit mămică.

De precizat că vedeta și-a ținut sarcina ascunsă o perioadă, abia în luna mai împărtășind cu prietenii virtuali faptul că este însărcinată. La momentul respectiv, Doria Niculescu a urcat pe o rețea de socializare o poză în care apare la plajă, într-un costum de baie din două piese, iar burtica de gravidă i s-a putut vedea în toată splendoarea.

La începutul anilor 2000, telespectatorii își clăteau privirile cu asistente TV precum Loredana Chivu, Daniela Crudu sau Rodica Miron, însă existau și atunci femei după care să se întoarcă privirile. Printre acestea și Doria Ivan, devenită, între timp, Niculescu.

“Și încă una (pentru că am scris… nu mai am pozele cu mine transformată în hipopotam, erau prea scary). Vedeți această fotografie. Luată de pe internet, scuze (daaaa, fur poze, ce să spun. Am găsit-o, asta e, cumva trebuie să explic prin ce am trecut, pentru a încuraja femeile și pentru a putea arăta ca cel puțin așa am fost și că a TRECUT!!) Ei bine… credeți-mă că eram de două ori ce vedeți aici. Tot trupul. Am făcut un șoc și pe bază de explozie m-am speriat îngrozitor! Dar a trecut! Trece! Dacă vă confruntați (sau în viitor) cu așa ceva… credeți-mă… trece!!!”, a scris Doria Niculescu pe contul personal de socializare, cu privire la schimbările de greutate prin care a trecut pe durata sarcinii.

Printre cele mai exotice prezențe din România

Fără doar și poate, Doria a fost una dintre cele mai exotice prezențe ale anilor 2000. Tânăra și-a făcut debutul ca reporter la un post de televiziune muzical, însă celebritatea a conoscut-o în momentul în care s-a dezbrăcat complet pentru o ședință foto incendiară.

Echipa alături de care a lucrat la momentul respectiv spunea că a fost o adevărată plăcere să lucreze cu bruneta, care a știut imediat cum să se lase fotografiată în poziții cât mai incitante. Aceeași părere a avut-o și Doria, care s-a declarat pe deplin mulțumită de rezultatul final.