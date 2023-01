Dorian Popa a suferit o altă intervenție estetică! Cum arată acum artistul

Anul 2023 vine cu o schimbare de natură estetică pentru Dorian Popa. El a dezvăluit toate detaliile pe rețelele de socializare. Nu mai este un secret faptul că Dorian Popa este extrem de preocupat de aspectul său fizic. Pe lângă stilul de viață sănătos al cântărețului, acesta nu ezită să treacă pragul medicului estetician, ori de câte ori simte nevoia de a face o mică ajustare.

Ce operație estetică a suferit Dorian Popa

Deși nu este prima dată, artistul a considerat că vrea să își facă un al treilea implant de păr. Zis și făcut! El s-a dus de îndată la cabinetul medicului specialist pentru implanturi de păr și și-a manifestat dorința. Se pare că interpretul avea câteva goluri unde nu i-a crescut părul corespunzător și a vrut să le uniformizeze. Astfel, odată ce părul îi va crește din nou în urma intervenției, va avea o freză ca la carte!

„Frații mei, este oficial, am dat jos plantația. Începem procedeul de îndesire. Astăzi facem completări, implantul pe care îl am e foarte blană, dar s-a mai dus pe aici, așa că aveam un gol-două care mă supără. Intrăm în 2023 cu refresh la maxim! (…) Gata extracția, de la spate s-a luat răsadul și acum urmează să îl plantăm frumos în toate golișoarele. HÎTZ, Johnutzule, oficial am ajuns acasă…”, și-a informat Dorian Popa fanii pe Instagram.

Cât de dureroasă a fost operația

Dorian Popa a mai suferit două implanturi de păr și de barbă, realizate în anii 2016, respectiv în 2020, așadar știa deja ce îl așteaptă. Artistul a spus că, datorită anesteziei, durerea a fost inexistentă.

„Nu a fost deloc dureros. Singurele momente în care simți ceva sunt acelea în care, evident, ești înțepat cu acul de anestezie, pentru că nu este nimic în piele și atunci simți cum intră acușorul, dar acușorul este de grosimea unui fir de păr și în câteva secunde anestezia își face efectul și nu mai simți următoarele înțepături, tot de anestezie. După care, îmi place mie să spun: “Ești lemn, efectiv!”, cât ți se extrage și cât ți se implantează, după ce ești anesteziat ești lemn. Nu simți absolut nimic, urmând ca a două zi să te trezești relaxat, nu am capul umflat, nu am nicio problemă, mă stropesc încontinuu cu serul special primit de la domnul doctor într-un pistonaș special, pentru că e important ca zona să fie în permanență hidratată”, a declarat Dorian Popa în cadrul unui interviu oferit pentru Click!.

„3-4 zile sunt și pe medicamentație cu antibiotic, este normal, pentru a evita orice formă de infecție, după care, la 10 zile merg la control la domnul doctor. Va spun eu că știu deja, sunt la a treia, fraților, la 10 zile deja nici nu îți mai dai seama că ai implant, începe să crească și părul, cad cojițele, e foarte important ca aceste cojite să fie extrem de hidratate, în primele zile. Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să dea cu sprayul ăsta, e sfânt”, a mai mărturisit acesta pentru sursa citată.