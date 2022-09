Dorian Popa, amintiri dureroase din copilărie: „Nu mi-a fost niciodată rușine să recunosc…”

Dorian Popa nu s-a ferit niciodată să spună lucrurilor pe nume. Artistul a fost întotdeauna sincer, indiferent de subiectul abordat, chiar dacă i-a făcut sau nu plăcere să își amintească de unele momente. Recent, acesta a vorbit de complexele pe care le-a avut în copilărie și care i-au adus numeroase porecle răutăcioase din partea colegilor.

Dorian Popa a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi, atât în ceea ce privește cariera sa, dar și aspectul fizic. Artistul face sport de mic, iar rezultatele sunt pe măsură.

Cu toate acestea, Dorian Popa nu a ascuns faptul că în copilărie s-a confruntat cu complexe din cauza felului în care arată. Deși acum întoarce capetele domnișoarelor atunci când iese în public, în trecut, artistul era foarte slab.

„Încă am complexe. Nu mi-a fost niciodată rușine să recunosc. Primul complex pe care l-am întâlnit în viață a fost legat de greutatea mea. Eu sunt tipul somatic ectomorf, metabolism care arde absolut orice îngurgitezi, maică-mea îmi spunea Somalia, ca să înțelegi ce glume putea să aibă ea. Vă dați seama, dacă ea mă făcea somalez, un copil de 7 ani ce înțelege? Bine, glumea, evident. Nu de la mama mi-am creat complexul, complexul s-a creat la școală. Complexul de greutate l-am rezolvat imediat cu sport. Recomand tuturor celor care au complexe legate de cum arată, să se miște la sport. Fac sport singur de când mă știu. (…)

Am mai avut complexul „capului deformat’ , pentru că eu am craniul foarte alungit la spate, și până m-am maturizat, să înțeleg că forma craniului asta este, prin liceu îmi spuneau E.T.. Și am mai avut, dar am înțeles că ăsta sunt eu, complexul nasului mare, pe care puteam să-l rezolv într-o secundă. Nu l-am mai rezolvat, pentru că între timp corpul meu s-a mărit și el și consider că sunt proporțional”, a povestit Dorian Popa în podcastul lui Damian Drăghici.

Dorian Popa a refuzat o ofertă de colaborare în valoare de 100.000 de euro

Dorian Popa este o persoană asumată care nu se teme de provocări, însă lucrează după anumite principii peste care refuză să treacă. Se pare că artistul a fost în stare să refuze o ofertă de colaborare în valoare de 100.000 de euro, deoarece a venit din partea unui studio de videochat. Deși este o persoană nonconformistă, Dorin nu și-a dorit să se expună și să își asocieze numele și imaginea cu un model care se filmează în timp ce întreține relații sexuale.

„Normal că am refuzat! Cea mai nebună ofertă refuzată de mine a fost de 100.000€ / an pentru promovare videochat. Refuzat instant!”, a declarat Dorian Popa, potrivit Ciao.