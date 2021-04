Dorian Popa, declarații despre cel mai dificil moment din viața lui: "Să înțeleg de ce taică-miu ..."

Dorian Popa afișează întotdeauna un optimism așa cum rar vezi la alte persoane, și ai zice că niciodată nu a avut greutăți care să-l doboare. Ei bine, artistul ascunde în spatele zâmbetului o copilărie cu multe traume.

Părinții lui Dorian Popa s-au despărțit când el era doar un copil, iar divorțul a lăsat răni adânci în sufletul lui. Mamișor a suferit foarte mult după separarea de tatăl lui, iar artistul s-a simțit neputincios. Acesta este subiectul pe care artistul evită să-l aducă în discuție, dar pentru că, recent, le-a dat șansa fanilor să-i pună întrebări incomode, a fost nevoit să răspundă. Așadar, o persoană a fost curioasă să afle ce i-a fost cel mai greu în viață.

”Bună asta! Să-nțeleg de ce taică-miu încearcă să mă întoarcă împotriva lu’ maică-mea și maică-mea nu, atunci când s-au despărțit. Dacă am cerut întrebări d-alea grele, să răspundem la alea!”, a spus Dorian Popa pe Instagram

CITEȘTE ȘI DORIAN POPA VA DEVENI TĂTIC? IUBITA ARTISTULUI A SPUS ADEVĂRUL: „KILOGRAMELE SE VĂD IMEDIAT”

Dorian Popa a mărturisit că a fost atât de dezamăgit că atunci când părinții lui s-au despărțit, tatăl său a încercat să-l ia de lângă Mamișor, încât nu l-a iertat nici după moartea lui.

„Nu am mers la el la înmormântare. Nu-mi pare rău, poate mulți o să mă judece. Pur și simplu nu pot să-l iert. Tata așa a vrut să facă și cu copiii. Voia neapărat ca eu să merg la el. Eu am refuzat, așa am simțit atunci că trebuie să stau cu mama”, a declarat Dorian Popa în cadrul unui podcast

De ce era nevoie pentru ca Dorian să-și ierte tatăl?

Într-un moment de vulnerabilitate, artistul a recunoscut că ar fi fost dispus să-și ierte tatăl, dacă acesta și-ar fi cerut scuze.

” Mi-a dat un mesaj după mulți ani, dar când știu cât rău i-a făcut mamei mele, câte tone de lacrimi a vărsat mama din cauza lui. Mi-a dat un mesaj când am ajuns celebru și mi-a zis doar atât: felicitări!”, a adăugat Dorian Popa

VEZI ȘI RECȚIA LUI DORIAN POPA DUPĂ CE S-A SPUS CĂ NU FACE COPII DIN CAUZA STEROIZILOR „NU SUNT IMPOTENT”