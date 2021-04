Dorian Popa va deveni tătic? Iubita artistului a spus adevărul: „Kilogramele se văd imediat”

Dorian Popa și Claudia Iosif sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din țară, mai ales de către generația tânără. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai mulți ani, iar fanii sunt nerăbdători să-i vadă în fața altarului, dar și părinți. Babs, așa cum e cunoscută iubita artistului, a spus lucrurilor pe nume și a făcut declarații despre acest subiect. E sau nu Claudia Iosif însărcinată?!

Prin intermediul unei sesiuni de „Q&A- Întrebări și Răspunsuri” pe Instagram, Babs a vorbit despre un subiect delicat. Iubita artistului a fost asaltată de fanii cuplului cu întrebări referitoare la sarcină, mai ales că în ultima perioadă bruneta s-a cam rotunjit. Deși sperau să primească răspunsul mult așteptat, urmăritorii cuplului mai au de așteptat până va apărea un Hâtz Jr.

„-Ești însărcinată?

– Pentru că sunt rotundă la față? Nu! Sunt cu câteva kilograme în plus pentru că-mi place păpica. Am fost la endocrinolog pentru că m-am gândit că am problemă endocrinologică. Ei nu, e doar mâncărica. Mă mint singură. Dar sunt cinci, șase kilograme. O să le dau jos numai că nici nu am ținut o dietă foarte strictă.

Eu mă rotunjesc foarte repede la față pentru că sunt o bază de om slab și câteva kilograme se văd imediat.” , a fost răspunsul dat de Claudia Iosif.

De ce nu vrea Dorian Popa să facă un copil

Invitat în podcast-ul realizat de Cătălin Măruță, artistul a vorbit despre un subiect sensibil. Dorina Popa a dezvăluit motivul real pentru care nu vrea să devină tătic.

„Pur și simplu, mi-e frică să devin tată, mi-e frică de ziua de mâine. Mi-e teamă de eșec. S-a spus că nu fac copii pentru că iau steroizi. Iau niște suplimente nutritive, astea îți încarcă organismul, ficatul.

Nu e ok să fac un copil acum, dar asta nu înseamnă că nu pot procrea. Nu sunt impotent din cauza steroizilor. Trebuie să fii foarte atent când iei decizia să faci un copil. Pot să procreez și mâine, dar nu vreau”, a declarat Dorian Popa în podcastul lui Cătălin Măruță.

Sursă Foto: instagram.com/eusuntbabs/