S-a aflat adevăratul motiv pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif, aka Babs, nu se afișează des împreună: “Eu, în fața camerei, sunt praf”

Claudia Iosif și Dorian Popa formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc, astfel că momentele în care s-au afișat împreună au fost destul de rare. Recent, creatoarea de modă a făcut o sesiune de Q&A și a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu apare mai des în postările iubitului ei și, totodată, de ce ea nu publică multe fotografii alături de acesta.

Claudia Iosif, despre motivul pentru care nu se afișează des cu Dorian Popa

Potrivit declarațiilor sale, Babs nu își dorește să fie mereu pe micile ecrane sau în diferite publicații alături de Dorian Popa, pentru că nu vrea acea faimă după care multe persoane aleargă. Bruneta sexy a subliniat că meseria pe care a ales-o îi aduce împlinirea de care are nevoie… Ulterior, ea a mai spus că are trac în fața camerei de filmat.

“Nu toată lumea are nevoie de faima asta. Să văd la televizor încontinuu: «Iubita lui Dorian Popa», «Iubita lui Dorian Popa». Nu, nu mă pasionează acest aspect. Eu sunt mulțumită cu job-ul meu, nu am nevoie să fiu, am mai spus-o de nenumărate ori. Vă spun, eu în fața camerei sunt praf. Dacă mi-a pus cineva camera în față sunt praf. Deci, nu am niciun talent”, a explicat Claudia Iosif într-un video urcat pe Instagram Stories.

Babs, așa cum îi spun apropiații, este împreună cu Dorian Popa de aproape un deceniu, iar ea este mai mare decât carismaticul artist cu cinci ani.

Claudia Iosif și Dorian Popa sunt logodiți

Dorian Popa (n.: 8 august 1988) a avut o copilărie foarte grea, după ce tatăl lui i-a părăsit. Mama a devenit automat şi tată pentru el şi fratele lui, Ciprian. Artistul trăieşte din 2011 o frumoasă poveste de iubire alături de Claudia Iosif.

Într-un video urcat pe Instagram Stories în vara lui 2020, bruneta a mărturisit: “Da (n.r.: am fost cerută de soție), dar am pierdut inelul”.

“Am tot spus amândoi că nu ne-ar schimba cu nimic un act. Poate, ferească Dumnezeu, ne-ar face să ne simțim mai constrânși, mai lipsiți de libertate. Și ferească Dumnezeu să ne facă să introducă râca între noi. Suntem bine, foarte bine așa cum suntem. Ne dorim și copii, ne dorim, și avem o grămadă de planuri în cap. Ba la asta mă gândeam când am zis că avem mai multe planuri în cap (n.r.: adopție)”, a declarat Dorian Popa într-un interviu oferit pentru jurnaliștii de la click.ro în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: Facebook & Instagram