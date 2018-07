Dorian Popa a avut spectacol în localitatea Jilava, dar totul a ieșit aiurea, la câteva zile. (Reduceri mari la jocuri PC) Artistul a fost nevoit să dea declarații la Protecția Copilului, după un incident petrecut chiar pe scenă, în timpul concerturlui pe care l-a susținut.

În timpul spectacolului, o fetiță a urcat pe scenă, alături de Dorian și de dansatoarele lui. A început să danseze lasciv, mișcându-și bazinul. O dansatoare a încurajat-o, arătându-I mișcările corecte, la fel a făcut și Dorian.

La final, artistul i-a sărutat mâna fetiței, care a coborât de pe scenă, în aplauzele spectatorilor. Dar unii nu au privit cu ochi buni spectacolul dat de micuță, dar în special de faptul că ea a fost încurajată să facă așa ceva. Astfel, povestea a devenit una de scandal între internauți.

Iar Dorian Popa avea să dezvăluie că a fost chemat la Direcția pentru Protecția Copilului, unde a dat declarații.

„Cu mâna pe inimă vă spunem că am fost sunaţi de nimeni altcineva decât Asociaţia Protecţiei Copilului. O să mergem într-o vizită. Au fost, am înţeles, oarecare sesizări, aşa că o să mergem frumos să vorbim pentru că aşa este elegant, să ştim şi noi ce s-a întâmplat, să ne spunem şi părerea noastră şi să vedem de ce au simţit oamenii nevoia să facă o plângere. Aşa că, fraţilor, ţineţi cu noi aproape, o să fim cât se poate de sinceri cu voi, o să încercăm să filmăm şi discuţia pe care o avem acolo, la Protecţia Copilului, pentru că aşa este elegant şi să vedem, de fapt, despre ce este vorba în toată această poveste, despre care, până acum, nu am spus foarte multe lucruri şi zis, băi, hai, că poate na, e o chestia care s-a născut în presă”, a spus Dorian Popa pe Youtube.

Artistul s-a prezentat la Protecţia Copilului Ilfov, iar înainte de a intra, a făcut un filmuleţ pentru fani.

„Ne-am fi dorit să filmăm înăuntru dar, din păcate, nu se poate. Mergem, vorbim cu doamnele şi domnii de aici de la DGASPC, după care o să vă spunem şi vouă ce am vorbit aici şi părerea noastră, pe care încă nu am împărtăşit-o în mod integral”, a spus Dorian Popa.

Adrian Niculescu, specialist în probleme de dezvoltare personală, l-a acuzat pe Dorian Popa, dar și pe mama micuței care urcase pe scenă.

„Mi s-a ridicat părul pe mâini. Eu în acel timp mi-am văzut fetița mea, ce modele va avea în viață? Nu-l pot numi model pe Dorian Popa pentru copilul meu sau pentru orice alt copil. Și fii atent că este mai grav până unde duce lipsa educației. Mama fetiței filma totul și se mândrea, frate, o aplauda. Deci ea era fericită, că prin fața ei, Dorian Popa era mulțumit și îi ieșea showul. Fii atent ce mamă incapabilă”, a spus Adrian Niculescu.

„Mă simt vinovat şi aş fi putut să opresc momentul. Întrebarea este atunci când mama fetiţei mi-a dat fetiţa şi am văzut că fetiţa dansează ce era să fac, să o dau jos de pe scenă? Nu vreau să atacăm nici părinţii”, a spus Dorian Popa la „Acces Direct”.