Dorian Popa, iubire cu o blondă din showbiz pe platourile de filmare! Acum, fosta parteneră a lui „Hâtz” s-a căsătorit

Dorian Popa este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi din țară, fiind cunoscut pe micile ecrane de ani buni. A devenit celebru odată cu serialul fenomen Pariu cu viața, apoi și-a construit o carieră muzicală de unul singur. Proiectele de pe TV, dar și cele din mediul online au început să curgă pentru cântăreț, iar acesta a reușit să strângă o adevărată avere și să-și clădească un imperiu. Dacă la capitolul finanțe a stat foarte bine, nu putem spune același lucru și despre viața amoroasă. Recent, actorul a recunoscut că s-a despărțit de Babs, bruneta cu care se iubea de ani buni. Ce alte vedete i-au furat inima lui Dorian, înainte de a forma un cuplu cu Claudia Iosif?

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți influcenceri de la noi din țară, bucurându-se de o comunitate uriașă și un succes imens pe rețelele de socializare. Chiar dacă, de curând, acesta a dat-o în bară și a fost prins drogat la volan, artistul și-a recunoscut greșeala și încearcă s-o îndrepte. Se pare că perioada aceasta n-a fost chiar benefică pentru actor, căci s-a lovit de multe piedici. Tot de curând, acesta a rămas și singur, căci el și Claudia Iosif și-au spus adio după o relație de 11 ani.

CITEȘTE ȘI: PRINS DROGAT LA VOLAN, DORIAN POPA S-A REAPUCAT TEMEINIC DE TREABĂ. NOUL VLOG CONȚINE IMAGINI NEMAIVĂZUTE DIN „PALATUL” ÎN CARE LOCUIEȘTE

Prima care a confirmat despărțirea a fost chiar bruneta. Apoi, Dorian a încercat să vorbească și el despre fosta parteneră, mărturisind că separarea a fost dificilă.

„Am simțit, poate mai mult ca oricând, nevoia de relaxare, de liniște, după o perioadă agitată cu terminarea renovărilor și toate lucrurile pe care le știți din viața mea publică. Plus, un lucru din viața privată pe care nu am vrut să îl fac public, și anume despărțirea de Babs. Toate astea m-au copleșit și poate au contribuit la greșeala tâmpită pe care am făcut-o, dar, repet, nu am nicio scuză”, spunea Dorian Popa într-un vlog pe Youtube.