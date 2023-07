Dorian Popa nu merge în vacanță alături de Babs! Motivul pentru care iubita lui își face singură de cap

Dorian Popa are parte de o vară extrem de fierbinte, și la propriu și la figurat. Motiv pentru care, artistul își va lăsa iubita să plece singură în vacanță, potrivit mărturisirilor făcute de acesta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Într-un amplu interviu, Dorian ne-a vorbit și despre cum a reușit să mai facă un milion de euro, dar și despre zvonurile care circulă privind candidatura sa la Primăria din Domnești.

Dorian Popa mărturisește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că este exclus să intre în politică, chiar dacă acesta este dorit ca și candidat la Primăria din Domnești. Artistul a reușit să vândă toate cele șase case pe care le ridicase și, în prezent, este ocupat cu finisarea următoarelor patru vile și cu achiziționarea unui nou teren.

În plus, acesta are agenda plină în concerte, motiv pentru care o va lăsa pe Claudia, iubita sa de ani de zile, să plece singură în vacanță.

Cum a produs peste un milion de euro

CANCAN.RO: Bună, Dorian…Ce mai faci?

Dorian Popa: Muncesc. Vin de la notar. Am mai vândut o căsuță, ultima. Le-am vândut pe toate, doar că nu am putut ajunge la notar cu fiecare dintre clienți. Le-am zâmbit și le-am spus că cred că sunt unul dintre puținii dezvoltatori imobiliari care a lăsat oamenii să intre în casă înainte să încaseze banii. Le-am zis că nu mă grăbesc și-și pot aduce din lucruri. Pentru că mai dura cu hârțogăraia, birocrația. Nu am vrut să le răpesc fericirea și le-am zis că până semnăm contractele, se pot muta în sase. Mai ales că mulți au concedii acum și voiau să profite și să-și mute lucrurile.

CANCAN.RO: Ce va urma în domeniu?

Dorian Popa: Acum ne ocupăm de căsuțele noi, de cele patru. Și mai tatonez să iau niște teren. Sunt construite la roșu, urmează să le punem acoperișurile și geamurile, după care ne putem apuca de interioare.

CANCAN.RO: Cu cât ai vândut căsuțele?

Dorian Popa: Prețul a variat. Dar una a ajuns la 200.000 de euro. Mă refer la cele mobilate și utilate complet.

„Politica nu-i de mine”

CANCAN.RO: Cum reușești să te descurci cu toate? Mă refer la concerte, platforma online și afacerile imobiliare…

Dorian Popa: Avantajul meu cel mai mare și motivul pentru care doresc să construiesc în continuare tot în Domnești, deși primesc foarte multe oferte să o fac și-n altă parte, de la proprietari de terenuri e că reușesc să duc totul la bun sfârșit pentru că șantierele sunt lângă mine. Dacă nu ar fi, nu știu cum aș putea face față. Așa, o stradă-două, ajung imediat. Plus că am noroc de la Doamne, Doamne, de un om cu suflet minunat, supranumitul Nașul, care e constructorul și șeful meu de șantier. Și care e extrem de bun.

În rest, concerte, alergăm. Am o vară plină.

CANCAN.RO: Te numeri printre cei care au schimbat fața Domnești-ului…

Dorian Popa: Eu am crezut foarte mult și-n continuare cred în Domnești. E puiul meu, bebelușul meu, care crește extrem de frumos, de la o zi la alta. Nu cred că există să mai fie cineva nemulțumit de Domnești.

CANCAN.RO: S-a spus chiar că ai fi omul potrivit pentru primărie… Vei candida?

Dorian Popa: Nu, ferească Dumnezeu. Niciodată nu voi candida. Politica nu e de mine, ci pentru cine e făcut să fie politician. Eu nu. Consider că-s făcut să fiu cântăreț, vlogger, dar nu și politician.

CANCAN.RO: Ce-ți lipsește să fii politician?

Dorian Popa: Nu-i vorba că-mi lipsește ceva. Dar nu vreau să rănesc. De aceea mă voi limita la alte comentarii. Cu siguranță, nu-i un domeniu pentru mine.

Își lasă prietena singură, în vacanță

CANCAN.RO: Cu actoria cum mai stai?

Dorian Popa: Deocamdată, filme noi nu. Am avut niște propuneri, dar din păcate dragostea mea pentru actorie nu e suficientă. Adică trebuie să fie și o remunerație pe măsură ca să-ți poți permite să-ți rupi atât de mult timp. Un film pentru un r0ol principal, pentru că mi s-a propus, presupune o lună-două, zile blocate de la orice. Eu nu-mi pot abandona platformele sociale atât de mult fără să renteze.

CANCAN.RO: Ai fost plecat în vreo vacanță?

Dorian Popa: Nu… Dar cine are nevoie de vacanțe?

CANCAN.RO: Păi prietena ta, de exemplu…

Dorian Popa: E acasă, muncește. Ea o să plece într-o vacanță, pentru că va avea niște timp liber. Însă eu nu-mi permit să fac asta. Deosebirea dintre mine și restul oamenilor care muncesc e că eu tot anul mă plimb prin toate orașele frumoase ale țării. În plus, am concerte și-n Europa. Teoretic, îmi satisfac pofta de călătorie chiar la muncă. Am fost și-n Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Austra. Unde sunt românii noștri, hop și noi…

