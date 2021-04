Dorian Popa, tatuaj nou! Ce model a ales de această dată și ce semnificație are? „Va rămâne pe pielea mea. Da, ați auzit bine”

Dorian Popa și-a început ziua cu o provocare. Artistul a decis că este momentul să își facă un nou tatuaj. Așa că primul drum pe care l-a făcut astăzi a fost la salonul de tatuaje. Dorian a ales de această dată să își tatueze ceva cu semnificație profundă și specială pentru el.

Așa cum obișnuiește, Dorian Popa și-a ținut fanii la curent cu tot ce s-a întâmplat. Le-a povestit ce semnificație aparte are noul tatuaj și mai apoi le-a arătat câteva imagini din salon. Deși unii oameni se tem de tatuaje și de durerea resimțită, se pare că pentru Dorian Popa totul a fost floarea la ureche, mai mult artistul chiar a adormit în timp ce erau tatuat.

De data aceasta, Dorian Popa a ales să își tatueze o cruce, pentru a îi mulțumi lui Dumnezeu că a fost mereu alături de el și l-a ajutat să depășească multe situații grele. Artistul este un om credincios și a ales să exprime astfel acest lucru. (CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA, DECLARAȚII DESPRE CEL MAI DIFICIL MOMENT DIN VIAȚA LUI: „SĂ ÎNȚELEG DE CE TAICĂ-MIU …”)

„Pentru că Dumnezeu este alături de mine în fiecare zi și mă ajută să răzbesc prin lumea asta răutăcioasă, ba mai mult de atât, mă ajută să fiu fericit și implinit. Astăzi Dumnezeu va rămâne pe pielea mea. Da, ați auzit bine, un nou tatuaj”, a spus Dorian Popa pe Instagram.

Dorian Popa a ajuns în cabinetul medicului

În urmă cu câteva săptămâni, Dorian Popa a ajuns în cabinetul medicului. Artistul a fost supus unei intervenții după ce a fost consultat de un medic dermatolog. Acesta a observat de ceva vreme că are două puncte suspecte pe piept. Deși, inițial, a crezut că sunt puncte de grăsime și a încercat să le îndepărteze singur acasă, ulterior, a mers la un dermatolog și a aflat că este nevoie de o intervenție. (VEZI ȘI: DORIAN POPA VA DEVENI TĂTIC? IUBITA ARTISTULUI A SPUS ADEVĂRUL: „KILOGRAMELE SE VĂD IMEDIAT”)

„Gata, fratele este complet vindecat, am rămas puțin ciupit și am și un plasture. Nu sunt puncte de grăsime cum credeam eu, înțeleg că sunt mici chisturi care se formează din cauza firelor de păr care nu reușesc să străpungă pielea și atunci se cicatrizează, motiv pentru care se formează aceste chisturi. Totul de la obsesia mea de a fi mereu epilat. Eu nu vă mint, ăsta sunt. Mă bucur că am făcut și asta că nu mă simțeam bine în pielea mea că știam că am chestii de corectat, plus că nu e bine să le expun la soare”, a declarat Dorian Popa, După intervanție.