Dorian Yates, cel mai renumit culturist britanic, vorbește despre începuturile carierei sale: ” Da, eram golan, mă băgam în probleme cu bătăi”

Unul dintre cei mai cunoscuți culturiști din Marea Britanie, Dorian Yates, a fost invitat în cadrul podcastului ”La Mijloc”. Aici, sportivul de performanță a vorbit despre începuturile carierei sale, dar și despre experiența sa de viață. Iată care au fost cele mai interesante trăiri ale lui Dorian.

În cadrul podcastului realizat de Codin Maticiuc, alături de Cosmin Natanticu și Anghel Damian, culturistul care are în palmares șase titluri consecutive Mr. Olympia, a povestit detalii neștiute din viața sa de sportiv, dar și de perioada în care nu îl cunoștea nimeni.

Dorian Yates: ”Am fost arestați și apoi trimiși într-o închisoare”

Mai mult, la un moment dat, sportivul a recunoscut că a făcut parte din anturaje nepotrivite, că se bătea pe stradă, dar și că a ajuns la Școala de Corecție (Închisoarea pentru tineri).

Anghel Damian: ”Îți aduci aminte momentul în care ai știut că vrei să faci asta, cum a început totul?”

Dorian Yates: ”Îți zic când m-am apucat prima oară, aveam 16 ani și făceam karate, eram mare fan Bruce Lee, aveam postere cu el pe pereți și făceam flotări la mine în cameră și genuflexiuni, squats. Și la sala de karate, era o cameră unde niște tipi ridicau greutăți și am început și eu să fac asta. Mi-a plăcut instant asta, să mă testez, să văd dacă pot să fiu mai puternic.

După aia, mi-am cumpărat o revistă de bodybuilding, din Statele Unite. Joe Wilde Muscle Builder, pe copertă era Robby Robinson, cu care am făcut podcast. Și am zis, wow, ce tare, ce forme au. Și am vrut să ajung și eu așa, dar viața a intervenit.

Eram tânăr, stăteam pe la unii, pe la alții, nu aveam job sau bani. Intrasem într-un fel de gașcă, bandă de golani, dacă pot să o numesc așa, punkeri și skinheads. Asta era vremea în anii 80 în Anglia.

Erai un nimeni dacă nu făceai parte dintr-un astfel de grup. Da, eram golan, mă băgam în probleme cu bătăi pe stradă și băut. Sună a clișeu, dar eram în momentul nepotrivit, în locul nepotrivit.

Prin vara anului 1991, în Anglia erau multe proteste și revolte pe stradă, în majoritatea orașelor, și într-o seară, eu cu un prieten eram beți și eram în locul nepotrivit. Am fost arestați și apoi trimiși într-o închisoare pentru tineri. Și acolo, am ajuns iar la ridicat greutăți, pentru că aia făceai acolo, disciplină și antrenament”

