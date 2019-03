Doru Herghelegiu, directorul executiv al clinicii Sanador, acolo unde Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul nașterii și a fost salvată de echipa de medici, a făcut dezvăluiri cutremurătoare, la Antena3, în emisiunea lui Mihai Gâdea. Andreea a avut șanse de supraviețuire 10 la sută!

”A fost o situație critică. Se întâmplă un caz la 80.000. Este un accident dramatic, imprevizibil. Dar din cei cărora li se întâmplă asta, doar 10 la sută scapă!

Abia astăzi am reușit să stabilizăm tulburarea cardiacă. Apare într-un număr covârșitor de mare de cazuri. Este un anume factor care declanșează acesastă furtună. Și contează reacția medicilor care se focalizează pe eveniment. O reacție foarte bună a fost.

Șansa a fost de partea noastră. Orice pacientă poarte ajunge iî această situație”, a spus Herghelegiu.

”În consimțământul de naștere este undeva un paragraf în care este specificat și acest eveniment nefavorabil, riscul de a muri. Multe paciente, în special cele care nasc pe cale naturală, sunt revoltate: ‘cum? eu pot să mor la o naștere naturală?’ Trebuie să menționez că această complicație care a apărut în cazul doamnei Bălan este mai frecventă la nașterile pe cale naturală și nu la nașterile prin cezariană”, a continuat acesta.

”Este conștientă, a vorbit de mai multe ori cu familia”, a mai dat detalii directorii clinicii Sanador.

Cine este medicul Doru Herghelegiu, unul dintre cei care au salvat-o pe Andreea Bălan

Născut la : 30.05.1957 în Adjud, Judeţul Vrancea.

Absolvent al Liceului „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti din anul 1976.

Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală Bucureşti, promoţia 1982, cu media 9.97, cu prerepartiţie I.M.F.

Specialitatea medicală: medic primar obstetrica ginecologie pe baza examenului sustinut în sesiunea 23.05.1994 promovat cu media generală 9.89

ACTIVITATE DIDACTICA

Vechime în învăţământul superior medical în U.M.F. „Carol Davila” – perioada 1982- 2006, parcurgand toate etapele promovarii, pana la gradul de conferentiar universitar, obtinut in 2004.

Circa 100 de lucrari stiintifice publicate in tara si strainatate

Autor si coautor la tratatele de specialitate

TITLURI STIINTIFICE

Doctor in medicina

Membru al Societatii Romane de Obstetrica-Ginecologie

Membru fondator al Asociatiei Romane de Medicina Perinatala

Membru fondator al Asociatiei Romane de Ginecologie Endocrinologica

Membru ISUOG (Societatea Internationala de Ultrasonografie in Obstetrica-Ginecologie)

TITLURI PROFESIONALE

1988 medic principal de specialitate obstetrica-ginecologie;

1990 asistent universitar obstetricã-ginecologie la Spitalul Clinic Polizu;

1994 medic primar gradul III obstetrică-ginecologie;

1997 şef de lucrări obstetrica-ginecologie la Spitalul Clinic Polizu;

1998 Doctor în medicină prin susţinerea tezei de doctorat: “Valoarea prognostică şi terapeutică a evaluării receptorilor sterolici corelată cu statusul ganglionilor axilari în cancerul mamar”.

2004 Conferenţiar Obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic Polizu

COMPETENTE DOBANDITE

chirurgie endoscopică (Histeroscopie ; Laparoscopie)

ecografie în obstetrica şi ginecologie

curs pentru competenta in chirurgie oncologica

curs pentru competenta in ecografie tridimensionala Visus

Atestat de studii complementare in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata

Din 01.04.2006 – martie 2011 – sef departament Obstetrica-Ginecologie, Spitalul Euroclinic Bucuresti.

Activitate medicala desfasurata in sistem privat in CM Medsana, in perioada 1998 – pana in 2011, CM Sanador, in perioada 2001 – pana in prezent.