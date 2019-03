Andreea Antonescu, primele declarații după ce a vizitat-o pe Andreea Bălan la spital

În această seară, Andreea Antonescu a vizitat-o la spital pe fosta ei colegă de trupă, Andreea Bălan. Dacă la intrarea în clinica privată artista nu a făcut nicio declarație în fața jurnaliștilor prezenți, la ieșire, ea a stat de vorbă cu aceștia și au răspuns întrebărilor pe care le-a primit.

Andreea Antonescu a ieșit cu zâmbetul pe buze, după ce a mers în spitalul în care e internată Andreea Bălan, după ce ieri a devenit mămică pentru a doua oară. Cântăreața nu a reușit să o vadă și să stea de vorbă cu fosta ei colegă de trupă, însă a fost asigurată de George Burcea că se simte bine și că starea ei de sănătate este una bună.

“Pe mine m-a interesat să știu că fetele sunt bine, că Andreea este bine, în primul rând. (…). Nu am pus astfel de întrebări. Nu am reușit să o văd, din păcate, e încă la Terapie Intensivă, iar când am fost eu acolo mi s-a spus că dormea. (…). I-am lăsat acolo un bilețel, i-am spus și lui George să îi spună că îi transmit multă sănătate și nu doar eu, ci și familia mea. Restul sunt detalii. Important e că bine acum.”, a declarat Andreea Antonescu la ieșirea din clinica privată unde a născut ieri jurata emisiunii “Te cunosc de undeva!”, potrivit Antena 3.

“De ce unicorn? Pentru că e preferatul fetiței mele. Și știu că și Andreei (…). Îți spun că este foarte frumoasă și are mult păr. Nu am stat să o analizez, dar mi s-a părut că seamănă cu George, dar nu vă bazați pe mine. Nu am vrut să cred (n.r.: atunci când a aflat din presă că Andreea Bălan a făcut un stop cardio-respirator). (….)”, a mai declarat Andreea Antonescu.