Două cupluri celebre de care sigur nu-ți mai aduci aminte! Cu cine s-au iubit Adela Popescu și Ioana Ginghină, în trecut

Acum amândouă sunt la casa lor, cu familie și copii, dar cine își mai amintește cu ce bărbați s-au iubit, înainte de relațiile actuale? CANCAN.RO vă aduce în prim plan două cupluri celebre de care cu siguranță toată lumea a uitat.

Adela Popescu formează un cuplu sudat cu Radu Vâlcan și au împreună doi copii, dar îl așteaptă și pe al treilea. În trecut, prezentatoarea de la Pro TV s-a iubit nebunește cu actorul Dan Bordeianu și au jucat împreună în numeroase telenovele românești.

Adela Popescu și Dan Bordeianu s-au cunoscut în 2004, pe când dădeau viață personajelor din prima telenovelă românească, “Numai iubirea”. Și, ușor-ușor, idila dintre personajele interpretate de ei a devenit realitate. Pe atunci ea avea 18 ani, el era cu 11 de ani mai mare. Din păcate, dragostea lor nu a durat mult… după doi ani de relație, respectiv în 2007, la scurt timp după logodna lor secretă, ei s-au despărțit.

Acest eșec sentimental a adus-o pe Adela Popescu în prăpastia depresiei, iar bărbatul care a reușit să o facă să iubească din nou, la momentul respectiv, a fost afaceristul Marius Kalmar. Din păcate, nici relația lor nu a mers, iar în 2015, Adela Popescu l-a întâlnit pe Radu Vâlcan, actualul său partener de viață.

Ioana Ginghină s-a iubit cu Cove

Ioana Ginghină pare că a avut parte doar de parteneri celebri. Înainte de a bifa mariajul cu Alexandru Papadopol, actrița s-a iubit cu nimeni altul decât Cove. Cei doi și-au spus ”Adio” în anul 2006. Relația cu simpaticul prezentator de la PRO TV a debutat imediat după ce Ioana Ginghină s-a despărțit de Dragoș Constantinescu, fiul fostului președinte Emil Constantinescu.

În prezent, Ioana Ginghină a fost din nou cerută în căsătorie de Cristi, iubitul ei și cei doi vor chiar să devină părinți.

„Nu mă tem pentru ceea ce urmează deloc. Pot să spun că acum am experiență. Acum sunt mult mai pregătită pentru orice surpriză. Am văzut că nu doare, am văzut că trecem peste. Am și o vârstă și nu mai sunt așteptările de la 20 de ani. Acum sunt relaxată, le am pe toate”, a mărturisit Ioana Ginghină la Antena Stars.