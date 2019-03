Dovada că iubitul lui Brigitte e decis să rupă logodna! Cornel a renunțat la verighetă și…

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut dovada că ipostazele tandre în care au apărut la televizor Brigitte și Florin Pastramă nu l-au lăsat indiferent pe logodnicul brunetei. După ce fosta doamnă Năstase a dat indicii că ar fi picat ”testul fidelității” la Fermă, Cornel a renunțat la verighetă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. (CITEȘTE ȘI: ”RICKY MARTIN AL MANELELOR” S-A COMBINAT CU O ULTRA-CALIFICATĂ, IAR NOI AVEM IMAGINI NECENZURATE CU NOUA IUBITĂ! ATENȚIE, SUNT IMAGINI +18!)

Pentru că s-ar fi simțit trădat de femeia căreia i-a împărtășit iubirea, Cornel Oană ar fi luat o decizie radicală. După ce fosta doamnă Năstase a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de Florin Pastramă, la ”Ferma”, acolo unde cei doi sunt concurenți, iubitul acesteia se pare că a decis să rupă logodna. (NU RATA, AICI: ULTIMUL FOTBALIST TRANSFERAT DE GIGI BECALI E OBSEDAT DE O FOSTĂ ASISTENTĂ TV)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe iubitul lui Brigitte în cartierul milionarilor din Capitală. Îmbrăcat lejer – cu un tricou negru, o pereche de blugi și cu privirea acoperită de o pereche de ochelari de soare – Cornel Oană părea să fie destul de tensionat. Tânărul a lăsat la vedere și un amănunt extrem de important. Iubitul lui Brigitte a renunțat să mai poarte verigheta.

Cornel, ”13-14” pe trotuar

În timp ce își aștepta șoferul, pe trotuar, Cornel Oană, care părea destul de neliniștit, a pufăit o țigară și a vorbit, minute în șir, la telefon. Imediat ce angajatul și-a făcut apariția, iubitul lui Brigitte s-a urcat în mașină și i-a cerut acestuia să-l ducă în centrul comercial în care iubita sa și-a deschis un magazin.

Cornel locuieşte momentan în casa din Pipera a lui Brigitte şi are grijă de cei doi copii ai ei. Chiar are un rol esenţial în casă: le găteşte copiilor, îi ia de la şcoală şi o ajută pe fetiţă la teme. (NU RATA: LOGODNICA LUI PASTRAMĂ ȘTERGE PE JOS CU BRIGITTE DUPĂ CE A VĂZUT SĂRUTUL DINTRE CEI DOI)

Logodnica lui Pastramă, ripostă acidă

Florin Pastramă și-a dat frâu liber pasiunii și a început să flirteze cu Brigitte Năstase, și chiar să se sărute, în ultimele episoade din emisiunea „Ferma”. Momentele au scos-o din minți pe Raluca Podea, care a atacat dur. (NU RATA, AICI: SERGHEI MIZIL O DESFIINȚEAZĂ PE BRIGITTE SFĂT! ”S-A MAI AUZIT PE LA PUȘCĂRIE DE EA”)

”Această babă, mai bătrână decât Biblia, ştia de mine! Noi am vorbit la telefon, pe camera video, ea spunându-i lui Florin că ar trebui să aprecieze mai mult ce are acasă. De fapt, am vorbit cu toţi concurenţii când erau cazaţi la hotel în Reşița. Nu am cum să mă cobor la nivelul ei de circ. Te dai pocăită şi tu eşti un birjar ieftin. Am vorbit cu ea când erau toţi la masă, de pe telefonul lui Florin. Le spunea tuturor. Să nu mai spun că ea şi-a pus implant în fese după mine, la aceeaşi clinică în Turcia. Copia nu are valoare, ştim cu toţii. Am mai văzut şi articolul unde baba spune că am vrut eu să-mi fac reclamă”, a declarat Raluca pentru o publicație din România.

