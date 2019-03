Logodnica lui Pastramă șterge pe jos cu Brigitte Năstase după ce a văzut sărutul dintre cei doi. Raluca Podea: ”Această babă, mai bătrână decât Biblia, știa de mine”

Chiar dacă are o logodnică acasă, Florin Pastramă și-a dat frâu liber pasiunii și a început să se tachineze cu Brigitte Năstase, și chiar să se sărute, în ultimele episoade din emisiunea „Ferma”. Momentele au scos-o din minți pe Raluca Podea, care a jignit-o foarte dur pe fosta soție a lui Ilie Năstase.

Raluca Podea spune că Florin Pastramă a rugat-o mereu să aibă grijă de imaginea lui. „Am mesajele de la Florin, în care mă ruga, atunci când mă duc la televizor, să vorbesc frumos despre el. , îmi zicea”, a spus Raluca.

”Această babă, mai bătrână decât Biblia, ştia de mine! Noi am vorbit la telefon, pe camera video, ea spunându –i lui Florin că ar trebui să aprecieze mai mult ce are acasă. De fapt, am vorbit cu toţi concurenţii când erau cazaţi la hotel în Reşita. Nu am cum să mă cobor la nivelul ei de circ. Te dai pocaită şi tu eşti un birjar ieftin. Am vorbit cu ea când erau toţi la masă, de pe telefonul lui Florin. Le spunea tuturor . Să nu mai spun că ea şi-a pus implant în fese după mine, la aceeaşi clinică în Turcia. Copia nu are valoare, ştim cu toţii. Am mai văzut şi articolul unde baba spune că am vrut eu să-mi fac reclamă”, a declarat Raluca pentru VIVA!.

”Sunt scârbit. O aștept acasă”

Momentele de tandrețe dintre cei doi l-au scos din minți și pe logodnicul lui Brigitte, care a luat foc după ce a văzut scenele fierbinți.

”Sunt scârbit şi uimit de situaţia în care m-a pus Brigitte. Nu am vorbit cu ea, o aştept acasă”, atât a putut să comenteze Corneliu Oană.

Surse din anturajul său au povestit despre Corneliu că este rănit şi că se gândeşte să se despartă de ea, pentru că se simte trădat de femeia căreia i-a împărtăşit iubirea.

Corneliu locuieşte momentan în casa din Pipera a lui Brigitte şi are grijă de cei doi copii ai ei, Robert şi Sarah. Chiar are un rol esenţial în casă: le găteşte copiilor, îi ia de la şcoală şi o ajută pe fetiţă la teme.