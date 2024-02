Dovada ca Oana Roman nu l-a scos de tot pe Marius Elisei din viața ei! Ce tatuaj ascuns are vedeta

Ultima perioadă a fost destul de grea pentru Oana Roman. Aceasta s-a despărțit definitiv de Marius Elisei, iar separarea a fost una cu scandal. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, și-au adus acuzații și nu au reușit să își despartă drumurile în termeni amiabili. Însă, chiar și așa, se pare că Oana Roman încă nu a șters toate amintirile cu fostul soț, iar pe una dintre ele o păstrează inscripționată pe piele. Ce tatuaj ascuns are Oana Roman?

În luna septembrie a anului trecut, Oana Roman și Marius Elisei puneau punct definitiv poveștii lor de iubire. De-a lungul timpului cei doi au marcat mai multe despărțiri și împăcări, însă de această dată nu mai există cale de întoarce. Aceștia s-au despărțit cu scandal, iar Marius Elisei deja și-a găsit o altă parteneră. Însă, chiar dacă l-a scos pe bărbat definitv din viața ei, Oana Roman încă păstrează o amintire importantă cu el, un tatuaj ce îi este dedicat.

(CITEȘTE ȘI: IUBITA LUI MARIUS ELISEI A LUAT CUVÂNTUL DUPĂ CE S-A ZVONIT CĂ S-AU DESPĂRȚIT! CE SPUNE BRUNETA DESPRE FOSTUL PARTENER AL OANEI ROMAN: „FIECARE ÎȘI VEDE DE TREABA LUI”)

Puțini sunt cei care își amintesc că în urmă cu ani de zile, pe vremea când relația dintre Marius Elisei și Oana Roman era numai lapte și miere, vedeta a decis să facă un gest pe care unii l-ar considera extrem. Mai exact, aceasta și-a tatuat pe gât inițiala partenerului său.

Ei bine, se pare că Oana Roman încă păstrează vie amintirea lui Marius Elisei, căci recent fanii acesteia au observat că tatuajul încă tronează pe gâtul vedetei. Mai exact, în cadrul unei reclame la un șampon pentru creșterea părului, Oana Roman nu a fost atentă și a lăsat la vedere tatuajul cu pricina. Așadar, vedeta încă nu a șters numele lui Marius Elisei de pe pielea ei, asta poate și pentru că lângă inițiala acestuia stă și inițiala fiicei sale.

Deși au fost împreună ani de zile și păreau destul de fericiți, după încheierea relației, atât Oana Roman, cât și Marius Elisei au spus că de fapt lucrurile mergeau cât se poate de prost. Cei doi se acuză reciproc și aruncă vina de la unul la altul pentru destrămarea relației.

„În 10 ani noi ne-am certat în fiecare zi. Dacă o enerva cineva, cineva trebuia să încaseze. Atunci găsea mici chichițe de a prinde flacăra răzbunării. Eram într-un punct în care puteai să zici de mine orice și nu mă mai mișca nimic. Din dorința de a menține și de a merge cu familia într-un mod tradițional, am înghițit și am răbdat. Am mai răbufnit și eu uneori…I-au mai spus și alte persoane. Dacă voiam să spun ceva, nu mai apucam să ajung la cuvântul al treilea”, a declarat Marius Elisei.

„Ajunsesem să merg pe vârfuri, cum se spune, în propria mea casă. Ajunsesem să îmi fie frică să răspund la telefon. Dacă ieșeam undeva, la un eveniment, la o nuntă sau la o petrecere, mie îmi era frică să mă duc să mă salut cu persoane de gen masculin. Îmi era frică la propriu.(…) Ultimii ani au fost un Iad”, spune și Oana Roman.