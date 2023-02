Dragobete atipic pentru o celebră cântăreață! S-a trezit cu un cadou de 10.000 de euro. „Nu mă așteptam”

Astăzi, 24 februarie, îndrăgostiții au sărbătorit Dragobetele. Codurile au curs încă de la prima oră a dimineții, cinele romantice au fost programate și iubirea s-a simțit în aer. Ziua a fost una cu adevărat specială și pentru o cunoscută cântăreață. Iubitul i-a îndeplinit visul și i-a făcut un cadou de 10.000 de euro.

Maria Andria, simpatica artistă din Cipru care a cucerit și publicul din România, a avut parte de un Dragobete cu adevărat special. Aceasta a fost suprinsă de iubit cu un cadou la care de multă vreme visează. Cântăreața iubește bronzul, așa că aproape zilnic este la salon, la solar. Însă de acum nu trebuie să își mai facă griji, iubitul i-a adus propriul solar acasă. A scos din buzunar peste 10.000 de euro doar ca să o facă fericită.

„Eu ca să fiu sinceră cu tine cadoul este unul mare, iubitul meu mi-a făcut cadou un solar de bronzat. Eu mergeam mereu la solar și plăteam de fiecare dată câte 18 euro, aici în Cipru e 18 euro 15 minute, sunt alte prețuri față de România. Într-o zi mă uitam la solaruri în România și ziceam ce bine ar fi fost dacă aveam și eu un solar ca să nu mai plătesc atâți bani, o zi mergeam, o zi nu mergem. Nu mă așteptam însă să-mi facă cadou unul”, a declarat Maria Andria, potrivit spynews.ro.

Maria Andria, cucerită de cadoul de Dragobete

Maria Andria a fost luată prin surprindere de cadoul pe care iubitul ei i l-a oferit. Inițial acesta i-a dăruit o rochie, iar artista a crezut că asta a fost tot. Însă, în acest timp o adevărată desfășurare de forțe avea loc. Solarul a fost montat în casă, iar mai apoi, la momentul potrivit, a fost dezvăluit.

Maria Andria a fost extrem de încântată când a văzut adevăratul cadou și nu a știut cum să îi mulțumească iubitului. Imediat cum s-a văzut cu solarul acasă, nu a rezistat prea mult și l-a testat.

„Astăzi a venit solarul acasă, am aflat în urmă cu o oră, eu am venit târziu acasă. Am văzut oameni care aranjau prize acolo în spate și el m-a mințit că sunt oameni care au venit să curețe afară curtea și după am auzit un aparat care a început să lucreze și am văzut solarul, am avut un șoc. Cu tot cu instalare a costat 10.500 de euro.

O să-l folosesc chiar acum, mă pregăteam acum cu cremele să fac probele. E plin cu foarte multe lumini, e diferit, e foarte puternic, nu ca alea la care mergeam eu, eu un solar orizontal. Cele la care stai în picioare sunt mai ieftine, că mă uitam eu la prețuri, însă astea sunt mult mai scumpe. M-am bucurat foarte mult că mi-a făcut un asemenea cadou, el mi-a făcut cadou și o rochiță și am crezut că e doar ea, dar nu era așa. Toți bărbați ar trebui să facă așa cadou”, a mai spus Maria Andria.

