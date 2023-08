Dragoș Pătraru a fost dat afară și din conducerea postului la care a fost difuzată ultima oară „Starea Nației”: „Nu mai eram de acord cu multe lucruri”

Este oficial! Dragoș Pătraru a rupt orice legătură cu Prima TV. Mai mult de atât, jurnalistul a fost exclus și din conducerea postului, acolo unde ar fi avut un cuvânt de spus, dar și putere de decizie. Care este, de fapt, motivul pentru care moderatorul Starea Nației a fost înlăturat de la bordul.

După 5 ani petrecuți la pupitrul Emisiunii Starea Nației, jurnalistul a ajuns să nu mai poată suporta lipsa seriozității din partea conducerii. Vestea a surprins pe toată lumea, însă motivele din spatele deciziei au fost suficient de solide cât moderatorul TV să nu mai poată fi întors din drum. Potrivit declarațiilor oferit în urmă cu doar câteva luni, se pare că negocierile purtate cu mai marii conducerii nu au avut niciun rezultat, motivul pentru care a decis să se retragă, cu tot cu emisiune, din cauza banilor.

„Relaţia comercială dintre cele două firme a devenit una toxică, în sensul că noi livram marfa la zi, fără nicio întârziere, iar clientul nostru nu plătea marfa livrată la timp, acumulând întârzieri pe care noi nu le puteam accepta. Astfel, între a avea în continuare emisiune la televizor şi stima de sine, pe care aproape că o pierdusem, am ales să salvez stima de sine.

Decizia e luată de ceva timp, am încercat până în ultimul moment să negociem, să rezolvăm cumva, nu s-a putut. Mulţumim postului Prima TV, înseamnă jumătate din existenţa acestei emisiuni, dincolo de lucrurile care ne despart acum trebuie să spun că ne-am bucurat aici, cu inevitabilele discuţii şi frecuşuri, de libertate. Libertatea de a spune ce credem noi că trebuie spus, ceea ce poate de multe ori a însemnat şi să greșim, să fim drepți sau să spunem prostii. Dar am făcut totul cu buna credință. Și am fost lăsați să facem asta. Ceea ce, mai ales în lumea de azi, e ceva foarte rar. Iar pentru noi asta a însemnat mereu aproape totul. Îmi doresc ca oamenilor de aici să le fie bine şi le mulțumesc pentru eforturile de multe ori supraomenești pe care le fac pentru ca totul să meargă. Ne mai vedem. Nu uitaţi să fiţi buni, dragii mei”, spunea Dragoș Pătraru, acum câteva luni, când și-a anunțat decizia de a se retrage de pe sticlă.

Dragoș Pătraru: ”Am gura spurcată”

În luna aprilie 2023, Dragoș Pătraru a rupt orice legătură cu Prima TV, însă puțini sunt cei care știu că a făcut parte din board-ul televiziunii. Astfel, după ce a încheiat socotelile cu emisiunea ”Starea Nației”, jurnalistul a fost exclus și din conducerea Prima TV, acolo unde ar fi avut influență și putere de decizie în ceea ce privește partea editorială. Hotărârea nu l-a surprins pe moderator, mai ales că a recunoscut faptul că nu era de acord cu multe lucruri și nici nu era mare fan al ședințelor periodice din trust.

„Am fost exclus din cauza faptului că nu eram de acord cu multe lucruri. Nici eu n-aveam timp foarte mult să mă implic. Şi erau foarte multe şedinţe. Iar eu nu suport şedinţele astea şi am şi gura asta spurcată. N-am fost de acord cu unele direcţii pe care ei le-au decis. Dar asta e bucătăria lor internă şi na, eu cât timp am fost întrebat, mi-am dat cu părerea şi apoi nu mi-am mai dat cu părerea. Nici eu nu m-aş fi ţinut pe mine în bordul ăla! Să vină unu să zică pe banii tăi că nu e bine să faci, nu ştiu, televiziune de ştiri.”, a mai spus Dragoș Pătraru.