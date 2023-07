Ce a ajuns să facă Dragoș Pătraru pentru bani. Prezentatorul emisiunii Starea Nației a recunoscut: „Am realizat asta pentru mărirea salariilor”

Dragoș Pătraru lua pe toată lumea prin surprindere, după ce și-a retras emisiunea Starea Nației de la Prima TV, după cinci ani la postul de televiziune. Moderatorul s-a mutat în mediul online, acolo unde se bucură de mult succes în rândul românilor. Mai mult decât atât, după ce a plecat de pe micile ecrane, prezentatorul a inițiat un nou proiect: Starea Sănătății! Cum a ajuns să facă bani datorită internetului?

Dragoș Pătraru a plecat de la Prima TV, după cinci ani în care Starea Nației apărea pe micile ecrane. Moderatorul TV a luat pe toată lumea prin surprindere, la acea vreme, însă a ținut să-și explice decizia. Acesta mărturisea, în fața tuturor, că era prins între a avea o emisiune la televizor și stima de sine, pe care ar fi fost la un pas s-o piardă. Așa că, după ce a analizat toate variantele, Dragoș Pătraru a ales stima de sine și a plecat de la Prima TV.

„Relaţia comercială dintre cele două firme a devenit una toxică, în sensul că noi livram marfa la zi, fără nicio întârziere, iar clientul nostru nu plătea marfa livrată la timp, acumulând întârzieri pe care noi nu le puteam accepta. Astfel, între a avea în continuare emisiune la televizor şi stima de sine, pe care aproape că o pierdusem, am ales să salvez stima de sine.

Decizia e luată de ceva timp, am încercat până în ultimul moment să negociem, să rezolvăm cumva, nu s-a putut. Mulţumim postului Prima TV, înseamnă jumătate din existenţa acestei emisiuni, dincolo de lucrurile care ne despart acum trebuie să spun că ne-am bucurat aici, cu inevitabilele discuţii şi frecuşuri, de libertate.

Libertatea de a spune ce credem noi că trebuie spus, ceea ce poate de multe ori a însemnat şi să greșim, să fim drepți sau să spunem prostii. Dar am făcut totul cu buna credință. Și am fost lăsați să facem asta. Ceea ce, mai ales în lumea de azi, e ceva foarte rar. Iar pentru noi asta a însemnat mereu aproape totul. Îmi doresc ca oamenilor de aici să le fie bine şi le mulțumesc pentru eforturile de multe ori supraomenești pe care le fac pentru ca totul să meargă. Ne mai vedem. Nu uitaţi să fiţi buni, dragii mei”, spunea Dragoș Pătraru, acum câteva luni, când și-a anunțat decizia de a se retrage de pe sticlă.

Din ce câștigă bani Dragoș Pătraru, după plecarea de la Prima TV

Dragoș Pătraru a inițiat un nou proiect, numit Starea Sănătății, după plecarea de la postul TV, unde a lucrat timp de cinci ani. Jurnalistul a povestit, pentru paginademedia.ro, cum a luat naștere noua emisiune pe care o are în mediul online.

„Starea Sănătăţii este un proiect care nu are la bază doar pasiunea mea pentru sănătate şi transformările prin care am trecut fizic, cât nevoie de a avea nişte bani în plus, pentru ziua de salariu. Eu de la Starea Sănătăţii, deşi începuse să producă destul de mult, datorită sponsorilor şi oamenilor care contribuiau financiar, nu am luat niciodată un leu. Mai mult, nici de la Starea Naţiei nu am băgat în buzunar nici un ban, ci am investit”, a declarat Dragoș Pătraru, pentru sursa citată mai sus.

De asemenea, a ținut să precizeze, din nou, adevăratul motiv pentru care a ales să-și încheie socotelile cu Prima TV: „În timp, relaţia asta a devenit foarte toxică, în sensul că în momentul în care nu eşti plătit cu lunile este evident că partenerul tău nu te respectă pur şi simplu”.