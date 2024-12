Drama Andreei Ignat, câștigătoarea Chefi la Cuțite 2025. Cum a ajuns să doarmă sub cerul liber în Mexic

Andreea Ignat, câștigătoarea sezonului 14 al emisiunii Chefi la Cuțite, se bucură astăzi de succes profesional, însă povestea sa de viață ascunde momente de cumpănă greu de imaginat. Înainte de a cuceri scena culinară din România, Andreea Ignat a traversat una dintre cele mai grele perioade din viața sa, fiind abandonată fără acte și bani în Mexic, într-o țară străină unde abia cunoștea limba. Cum s-a descurcat și cum a reușit să se ridice de jos?

Andreea Ignat este câștigătoare ultimului sezon Chefi la Cuțite. Cu marele premiu de 30.000 de euro și un stagiu la un restaurant cu o stea Michelin, în Italia, blondina trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa, însă lucrurile nu au fost mereu roz pentru ea, aceasta având o poveste de viață surprinzătoare. Prin ce a trecut Andreea Ignat?

În urmă cu mai mulți ani, Andreea Ignat a plecat în Mexic alături de iubitul său, renunțând la facultatea de Medicină și Farmacie pentru a-și construi un viitor mai bun. Ce părea a fi începutul unei noi vieți s-a transformat rapid într-un coșmar, când partenerul său a abandonat-o, lăsând-o fără acte și bani, într-o țară străină.

În Mexic s-a răzgândit că au venit vizele de Australia între timp. Nu m-a ținut nimic în Mexic, eu am vrut să plec acasă. M-a ținut faptul că am rămas fără acte. M-am trezit dimineață singurică, cumva fără acte și cu jumătate din bagaje luate”, a mărturisit Andreea Ignat.

„Am fost plecată în Mexic timp de doi ani. Am vrut să ajung în State și am plecat cu prietenul meu la vremea aceea. Am renunțat la facultate și mi-am luat inima în dinți și am zis că vrem ceva mai mult. Doar că el s-a răzgândit între timp și voia Australia, eu nu voiam.

Fără un acoperiș deasupra capului și fără bani, Andreea a fost nevoită să se descurce așa cum a putut și nu puține au fost nopțile în care a dormit sub cerul liber, pe plajă.

„Am sunat la poliție, mi-au zis că nu pot să declar că mi-a furat cineva ceva. Spaniola mea era groaznică pe vremea aceea și nu au vrut să-mi ia declarație că s-au furat actele. Chiar dacă voiam nu mai puteam pleca pentru că trebuia să ajung în Capitală și să-mi fac pașaport nou și buletin la Ambasadă și nu aveam cum să mă duc singură, blondă, într-un autocar până în Mexico City ca să-mi rezolv actele.

Erau zile când chiria expirase și nu mai aveam unde să locuiesc și atunci m-am descurcat, mai dormeam pe plajă, era cald. Nu am avut o perioadă acoperiș. E un lucru bun, a fost o poveste cu happy ending că m-a format omul care sunt astăzi pentru că am cunoscut oamenii potriviți are au fost acolo pentru mine atunci când nu aveam nimic. Am cunoscut o doamnă și m-a luat sub aripa ei”, a mai povestit Andreea Ignat.