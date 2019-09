Drama ascunsă a Andreei Popescu. Fosta dansatoare a Deliei a trecut prin clipe de groază: “Am fost operată pe viu”

Este o femeie împlinită din toate punctele de vedere, însă viața Andreei Popescu nu a fost întotdeauna așa. Fosta dansatoare a Deliei a trecut prin clipe groaznice atunci când a fost desfigurată de un câine.

Pe vremea când avea numai trei ani, Andreea Popescu a fost mutilată de un câine. Semnele tragicului eveniment încă se pot observa pe chipul brunetei.

“Ţin minte exact momentul în care am fost muşcată, exact momentul în care eram întinsă pe asfalt, bunica mea care plângea, salvarea. În al patrulea spital din Bucureşti, un doctor a intervenit şi a vrut să mă opereze, asta ştiu de la părinţii mei, ceilalţi nu au vrut să rişte. Am fost operată pe viu, anestezia putea să fie letală, putem sa mor, mă bucur că nu am murit”, a spus Andreea Popescu, în urmă cu câţiva ani, la “Acces Direct”.

Andreea Popescu are o familie împlinită

În urmă cu cinci ani, Andreea l-a cunoscut pe Rareş Cojoc, multiplu campion la dans sportiv, retras între timp din activitate, iar de atunci se iubesc la nebunie. Șatena a devenit mămică după câțiva ani și a mărturisit că viața ei s-a schimbat radical! Fosta dansatoare a Deliei este dependentă de micuțul Ioachim și atât ea cât și soțul ei sunt topiți după băiețelul lor. De altfel, cei doi vor cu ardoare să-i mai facă un frățior sau o surioară lui Ioachim.

Andreea Popescu făcea ravagii cu trupul ei de invidiat pe care îl punea în evidenţă cu ţinutele extrem de sexy, transparente şi mulate pe care le purta. Desigur, întotdeauna şi mare parte din tatuaje erau la vedere, căci adora să-şi facă desene pe trup.

Odata ce s-a retras însă din showbiz, bruneta s-a transformat radical: s-a făcut femeie de casă, a renunţat la ţinutele sexy, nu mai iese la cluburi, ci preferă bisericile, mănăstirile sau diverse pelerinaje. Andreea s-a apropiat mai mult de Dumnezeu și se dedică în totalitate familiei sale.