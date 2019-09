Drama lui Mihai Constantinescu. Ce a pățit în 2007 l-a marcat pe viață. “A fost cumplit!”

De mai bine de patru luni, Mihai Constantinescu se află în comă, în urma unui stop cardio-respirator. Medicii au fost resemnați în privința stării artistului încă de la început. Familia și întreaga țară se roagă pentru celebrul cântăreț care nu era deloc un om bogat. Ba mai mult, se confrunta cu serioase probleme financiare.

Spre exemplu, în 2007, a pierdut casa în care a locuit timp de 20 de ani. La momentul respectiv, proprietarii de drept ai imobilului naționalizat l-au preluat, iar artistul a fost nevoit să evacueze spațiul.

“A fost cumplit. Am stat pe la prieteni, apoi la soră mea, iar acum stau cu chirie. La vârstă mea să stai pe la ușile altora, cine și-ar fi imaginat. Simț că înnebunesc când îmi amintesc. Și acum, tot noi, dați afară din casă, trebuie să plătim chiria exorbitantă stabilită prin ordin judecătoresc. 18.000 de euro pentru cele zece luni în care am continuat să stau în casă pe care o credeam a noastră, dar instanță decisese că este a altora. Sumă exorbitantă s-a împărțit la doi. O parte o plătește fostă mea soție, o parte eu. Și cum eu nu am avut banii, mi-au pus oprire de 33% pe veniturile lunare. Am scăpat de boli, însă de casă ăștia nu mă lasă să uit”, a declara acum câțiva ani Mihai Constantinescu, potrivit viva.ro.

O carieră muzicală extraordinară

Mihai Constantinescu s-a născut pe 4 ianuarie 1946, în București. A absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport din București în 1973. În anul 1972, termină Școala Populară de Artă, clasa Florica Orăscu. Mihai Constantinescu face parte din corul de copii al Radiodifuziunii, iar în anul 1964 intră în grupul Mondial. În această perioadă încep să-i apară primele piese. A fost și momentul când a lansat piesa “Păpușa”.

Mihai Constantinescu a mai cântat cu Modern Group, trupa lui Petre Magdin. Primele înregistrări au fost făcute la solicitarea lui Titus Munteanu, din repertoriul francez. Titus Munteanu l-a remarcat pe Mihai Constantinescu la una dintre audițiile organizate de clasa Floricăi Orăscu. Mihai Constantinescu a făcut parte și din trio-ul lansat de Titus Munteanu, alături de Olimpia Panciu și Marius Țeicu. În anul 1999, artistul editează în format single piesa de mare succes “Iubiți și câinii vagabonzi”.

În 2003, unul din albumele de pe dublul CD al Anastasiei Lazariuc cuprinde piese scrise de Mihai Constantinescu. A efectuat turnee în toate țările ex-socialiste, în Germania, în SUA și în câteva state din vestul Europei. În 2002 – luna mai – primește Diploma de Onoare – în cadrul Galei Muzicii Ușoare “O zi printre stele” – din partea Ministerului Culturii și Cultelor. Tot în anul 2002, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România îi editează lui Mihai Constantinescu un caiet de cântece selectate din șlagărele lansate de-a lungul a trei decenii.