Drama Marcelei Fota și motivul pentru care nu va renunța: ”El merită tot!” + Reacții emoționante

Marcela Fota a trecut prin momente teribile la finalul anului trecut, atunci când soțul ei, Ninel a murit, în urma unui infarct, spre suprinderea toturor. Nimic nu anunța tragedia în acea dimineață. La mai bine de o lună de atunci, cântăreața și-a făcut curaj și a revenit pe Instagram.

Fotografia este emoționantă și îl prezintă pe băiatul ei la schi. Iar în dreptul imaginii a inserat: ”El merită tot!” Iar admiratorii și cei care o îndrăgesc pe cunoscuta cântăreață de muzică populară nu au ezitat să-i răspundă și să o încurajeze. ”Bună dimineața….și el dar și tu….amândoi meritați”, ” Amândoi meritați, ești o femeie frumoasă și fii puternică! Viața merge înainte”, ” El va crește frumos, alături de o mămică puternică, nu uita de tine”, ” Vă ascult cântecele”, i-au scris aceștia.

Cântăreața de muzică populară a venit în studioul Mirelei Vaida alături de sora ei, Mariana, și a povestit cum s-a întâmplat nenorocirea. “Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întots singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la Finanțe. Am avut o dimineață absolut normală. M-am trezit, am coborât la parter și el mi-a spus să vin la el. Ca niciodată, atunci, noi am vorbit de 11 ori la telefon. Chiar i-am spus ce bărbat frumos și sexos am. A fost o dimineață absolut normală. Am plecat de acasă cu mașini diferite”, a povestit artista, la “Acces Direct”. (CITEȘTE ȘI: CLIPE GRELE PENTRU MARCELA FOTA, LA ACCES DIRECT! A CÂNTAT, CU LACRIMI ÎN OCHI, MELODIA COMPUSĂ PENTRU CEL CARE I-A FOST SOȚ! ”MI-E AȘA DE DOR DE TINE!”)

Avea să dezvăluie că soțul său a suferit un infarct chiar în timp ce stătea în picioare, la centrul de fotocopiere a documentelor. Un cadru medical a intervenit imediat, dar nu l-a putut salva. „În momentul în care căzuse nu mai erau șanse, însă noi ne legam de orice. Când i se dădeau acele doze de adrenalină și i se mișca abdomenul noi ne legam de fiecare semn, ziceam că e un semn vital. Inclusiv de faptul că aveam impresia că ochii lui sunt la mine, că mă privește și că aude”, a fost dezvăluirea cutremurătoare făcută de Marcela Fota.