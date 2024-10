Drama neștiută a actorului Valeriu Pavel Dan. L-a marcat pentru tot restul vieții sale!

Joi, 17 octombrie 2024, Valeriu Pavel Dan a încetat din viață. Actorul din serialul Wednesday s-a prăbușit pe stradă, moartea sa survenind din cauza unui atac de cord. ”Puiu”, așa cum era poreclit de cei apropiați, a murit cu o mare durere în suflet. Ce s-a întâmplat, de fapt, în urmă cu un an în viața actorului? A trecut printr-o durere cumplită.

Valeriu Pavel Dan a încetat din viață la numai 53 de ani. Actorul se afla în plină ascensiune profesională. Prima ipoteză în legătură cu presupusa cauză a morții sale pare să fie un atac de cord – pe care l-a suferit în timp ce se afla pe stradă. Vestea morții sale fulgerătoare a îndurerat întreaga comunitate a teatrului și televiziunii române. NU RATA: Am aflat cauza morții lui Valeriu Pavel Dan. Actorul filma pentru sezonul 2 din Wednesday

Valeriu Pavel Dan reușise să devină o personalitate apreciată pe scena teatrului românesc, dar și în industria cinematografică. În ultima perioadă, cel mai notabil rol pe care l-a interpretat a fost în sezonul I al serialului Wednesday, rol pe l-a continuat în sezonul II al producției americane. Totdată, actorul s-a făcut remarcat și în producții locale, în comedia Milionari de weekend, filmat în anul 2004, ca prezentator în emisiunea Puiu și Jull (difuzată pe Etno Tv), dar și în numeroase piese de teatru.

În urmă cu ceva timp, actorul mărturisea că rolul de prezentator în emisiunea Puiu și Jull și-a pus amprenta asupra vieții sale. Jull aka Iulian Nicolae a fost colegul și prietenul de suflet al lui Valeriu Pavel Dan. În urmă cu un an, actorul trecea prin cea mai grea perioadă din viața lui, atunci când Jull a murit la vârsta de 53 de ani. Renumitul prezentator de la Etno Tv a fost răpus de o boală incurabilă.

Cei care l-au cunoscut pe Valeriu Pavel Dan sunt încă în stare șoc. Moartea sa fulgerătoare a lăsat o durere imensă în sufletele celor care l-au cunoscut sau l-au admirat din fața micilor ecrane.

„Drum lin în lumină, Valeriu Pavel Dan! Ce tare te-ai grăbit”

„Postarea este pentru Valeriu Pavel Dan care astăzi a părăsit această lume. In memoriam. Refuz să cred că l-am întâlnit în urmă cu o lună, că am stat de vorbă, că am făcut planuri profesionale, își dorea să organizeze evenimente, să fiu în lista artiștilor cu care voia să colaboreze. Am vorbit despre Jull, că a trecut un an de la plecarea lui din această lume. Ne-am întâlnit la multe ședințe UNART.

Mi-a dăruit un pix cu touchscreen, l-am lăsat la București, de parcă a vrut să lase amintiri în sufletul meu și acum scriu despre toate astea la timpul trecut. Nu pot să cred. Și l-am rugat atât de mult pe Dumnezeu să nu mai aducă vești triste, atât de mult… Dumnezeu să te odihnească, suflet bun”, sunt două dintre textele publicate de apropiații săi în mediul online