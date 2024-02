Drama neștiută a lui Alex Delea de la Survivor All Stars. Concurentul de la PRO TV a suferit enorm: ”Da, din păcate!”

Înainte de a pleca la Survivor All Stars 2024, Alex Delea a acordat un interviu în care a scos la iveală detalii neștiute despre viața sa. Tânărul în vârstă de 27 de ani a povestit drama prin care a trecut, dar nu mulți o știau.

Alex Delea are 27 de ani și este concurent al emisiunii „Survivor All Stars”, de la Pro TV. Nu e prima oară când a ajunge în jungla din Republica Dominicană, fiind cunoscut și îndrăgit de telespectatori după ce a câștigat al 4-lea sezon al emisiunii. Mai mult, tânărul a jucat în producția românească „Haita de acțiune”.

Cu toate acestea, mulți nu știu că acesta a trăit o adevărată dramă. Înainte de a pleca în jungla din Dominicană, câștigătorul sezonului 4 Survivor a acordat un interviu pentru viva.ro, în care a dezvăluit lucrurile care l-au măcinat cel mai tare în viață.

Citește și: LA ASTA NU SE AȘTEPTA NIMENI! DE CE ȘI-A TATUAT TJ MILES NUMELE “MARIA LUNGU”, PE CORP. COLEGII DE LA SURVIVOR AU FOST UIMIȚI

Se pare că tânărul în vârstă de 27 de ani, originar din Constanța, a suferit foarte mult din dragoste. Concurentul de la Pro TV a dezvăluit că în majoritatea relațiilor pe care le-a avut, a pus foarte mult suflet. Din păcate, se pare că nu împărtășea aceleași sentimente cu fostele iubite.

„Din păcate, da, am suferit o dată, când m-am îndrăgostit prima dată, pe la vreo 22 de ani. Din nefericire, m-am îndrăgostit doar eu și am suferit foarte tare. M-a durut foarte tare inima, nu-mi venea să cred ce sentiment urât.

Chiar dacă până acum nu a avut noroc în dragoste, Alex Delea își dorește ca în viitorul apropiat să-și întemeieze o familie.

„Relație serioasă caut de când am revenit în România. Totodată, îmi doresc foarte mult și un copil. Sper din suflet ca, după ce se încheie „Survivor All Stars, să se întâmple ceva și să-mi dea Dumnezeu o fată cu care să am o familie și să pot face un copil. Ce caut la o fată este să mă îndrăgostesc de ea, să mă îndrăgostesc atât de tare, încât să fie doar ea în capul meu. Nu am ceva anume, vreau să simt acel sentiment și să-mi fac o familie. Chiar dacă am doar 27 de ani, simt că a trecut foarte mult timp. Și vreau să am un copil până la 30 de ani”, a mai dezvăluit actorul.