Drama neștiută a lui Emil Rengle! Coregraful a avut o copilărie grea: „M-au dus la spitalul de nebuni”

Emil Rengle este o fire extrovertită, este mereu cu zâmbetul pe buze și debordează de energie. De ceva timp a reușit să își construiască un renume și se bucură din plin de meseria pe care o are. Iubește dansul și a reușit să facă din asta un stil de viață. Însă, chiar dacă acum totul este roz în viața sa, lucrurile nu au fost mereu așa. Copilăria coregrafului a fost una destul de grea.

Invitat în cadrul unui podcast, Emil Rengle a vorbit deschis despre viața sa. Acesta a mărturisită că perioada copilăriei nu a fost una tocmai ușoară. Coregraful provine dintr-o familie modestă și nu a avut mereu ce și-a dorit. Pe lângă asta, pe vremea când avea doar 6 ani, Emil Rengle a traversat un episod destul de dificil.

Mai exact, coregraful își dorea atenția părinților, iar pentru a obține făcea lucruri extreme, chiar se rănea. Părinții l-au surprins dându-se cu capul de pereți și nu au înțeles ce se întâmplă cu el. Au căutat ajutor specializat și chiar l-au dus și la spitalul de nebuni.

„În copilărie doream multă atenție, iubire. Pe la 6 ani părinții au descoperit că mă dădeam cu capul de podea în camera mea. M-au dus și al spitalul de nebuni, nu înțelegeau ce se întâmplă. Medicul le-a spus că nu am ce căuta acolo, că sunt normal și că am nevoie de atenție.

Vin dintr-o familie clasică românească cu multă dragoste, certuri, probleme legate mai ales de bani, de supraviețuire, cum era în România acelor vremuri. Am fost un copil plin de energie, la 7 ani m-am îndrăgostit de dans, dansul era existența, prin el am simțit că pot să respir, pot să mă exprim. De la 7 ani până acum nu m-am oprit nici măcar o săptămână din dans. Am știut că acolo e medicina mea”, a declarat Emil Rengle.

Emil Rengle părăsește România

Deși abia ce s-a așezat la casa lui, cumpărându-și recent un apartament, Emil Rengle nu are de gând să mai poposească prea mult în Capitală. Se pare că este hotărât să părăsească România și vrea să se mute într-o altă țară. Acesta își dorește să descopere și alte locuri și culturi, așa că pentru cel puțini câțiva ani intenționează să renunțe la țara natală. Destinația nu a ales-o încă, dar are în calcul opțiuni precum: Bali, Tulum sau New York.

„Mă gândesc că timpul nostru este limitat, nu o să trăim până la veșnicie, fiecare cât are scris în cărți. Mi se pare că este limitat să trăiești într-un singur loc, indiferent de unde ești. Nu am o problemă cu România, iubesc țara aceasta, iubesc tot ce mi-a oferit, dar îmi doresc și altceva. Că o să fie vorba de o junglă în Bali, în Tulum, o călătorie în care vreau să ies din societate sau că o să fie vorba de New York o perioadă, îmi doresc să mai bifez niște experiențe cu care să plec de aici. Acesta este motivul.”, declara Emilg Rengle.

