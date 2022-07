Emil Rengle nu iartă nimic! Coregraful face bilanțul “cuceririlor” de pe litoral:“Am dezbrăcat 25 de băieți la bustul gol!”

Emil Rengle trăiește viața din plin, mai ales după ce experiența „Survivor” l-a marcat profund pe fostul câștigător de la „Românii au talent”. Coregraful a stat nu mai puțin de două luni în Dominicană, iar în weekend-ul ce tocmai a trecut, CANCAN.RO l-a surprins pe Rengle într-o postură similară celei din concurs. Tot pe o plajă, doar că de această dată la Neversea. Cu zâmbetul pe buze, vedeta a recunoscut tot ce a făcut în nopțile tumultoase de festival!

În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, „faimosul” a empatizat cu fostul coleg, Cătălin Zmărăndescu, aflat pentru prima dată la Neversea, dar a vorbit și despre asumarea discursului pe care îl propagă în calitatea sa de influencer pe social media. Potrivit spuselor lui Emil Rengle, maniera de expunere ar trebui să fie una directă, chiar și atunci când publicul este scandalizat.

“Am dezbrăcat 25 de băieți la bustul gol!”

Jovial din fire, Emil Rengle și-a făcut apariția în mulțimea celui mai mare festival desfășurat pe o plajă. Îmbrăcat lejer și cu un aer degajat, acesta a dat curs unor joculețe alături de foștii colegi de la „Survivor”. Deși în competiție a fost un personaj disputat, dar asumat, așa cum a susținut dintotdeauna, Emil Rengle pare să fi rămas în relații bune cu cei pe care i-a înfruntat în Dominicană. Munca e muncă, însă Emil nu a uitat să se distreze și a făcut-o într-o notă proprie. Nu a ratat niciun moment important!

„Trăiesc prin ochii lui Cătălin Zmărăndescu ca prin ochii unui copil de cinci ani, energia și vibrația unui festival! Este incredibil că acest om la vârsta lui frumoasă se bucură ca un copil de tot ce i se întâmplă. Are nevoie de ajutorul nostru, că e un copil mic!

Eu, am petrecut până la 7 dimineața, mi-am făcut 40 de prieteni noi, am dezbrăcat aproximativ 25 de băieți la bustul gol, am sărit până dimineața. Trăiesc la maxim, îmi place să fac poze, îmi place să mă distrez cu ei, îmi place să pup oamenii random în public, trăiesc viața, că alta n-am!”, ne-a declarat, amuzat, Emil Rengle.

„Nu poți să ferești oamenii de ceea ce se întâmplă!”

Cu peste 700.000 de urmăritori pe Tik Tok și 14.5 milioane de aprecieri, Emil Rengle se află în topul creatorilor români de conținut. În spatele elementului de viralitate pe care îl conferă fiecărui video, se află un mecanism, pe care fostul „faimos” îl explică: „Este o celebritate cât se poate de reală, e foarte greu să faci tik tokuri și este foarte multă muncă în spate. Îți ocupă super mult timp și trebuiesc apreciați toți operatorii de conținut, pentru că este o muncă.

Și toți cei care dăm scroll pe Tik Tok și ne bucurăm și râdem și învățăm lucruri noi, acolo se muncește în spate, se muncește mult la idei, la regie, la cut, la editat. Așa că eu am o apreciere super mare față de creatorii de conținut de Tik Tok și îmi place să fiu tik toker, sunt mândru că sunt tik toker și vreau să fac asta din ce în ce mai bine!

Nu poți să te ferești (n.r. „de modelele eronate”), e ca și cum mă mai întreabă pe mine lumea: «Și ce zic copilului meu când o să vadă doi bărbați care se pupă pe stradă?». Nu poți să ferești oamenii de ceea ce se întâmplă, e realitatea noastră, ne prefacem că nu există?!

Există și acum au și platformă unde să se expună, oricum ai fi dat de ei. Așa e mai devreme, mai rapid și poți să înveți mai devreme dacă rezonezi sau nu cu treaba asta!”, a mai explicat Emil Rengle.

