Drama neștiută a Oanei Mizil. Cum a reușit să devină mamă, după ce a trecut prin 16 fertilizări in vitro

Oana Mizil, una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea afacerilor și politicii din România, a reușit să își împlinească cel mai mare vis după ani de încercări și obstacole – acela de a deveni mamă. În spatele succesului său profesional, s-a ascuns mult timp o luptă personală plină de încercări și sacrificii. Iată ce declarații a făcut!

Deși recunoscută pentru cariera sa remarcabilă, Oana Mizil s-a confruntat cu o dorință care părea de neatins: aceea de a avea un copil. Timp de ani întregi, a încercat toate metodele medicale disponibile pentru a rămâne însărcinată, incluzând nu mai puțin de 16 proceduri de fertilizare in vitro, toate soldate fără succes. În ciuda obstacolelor, optimismul și credința ei au rămas neclintite.

În căutarea unei soluții, Oana a decis să își pună speranțele în spiritualitate. Povestea sa include un moment de cotitură când a apelat la un preot cunoscut pentru sprijinul oferit femeilor care nu pot avea copii. Acesta i-a recomandat să urmeze un canon strict, cu rugăciuni zilnice, post și dedicare spirituală. Deși inițial sceptică, Oana s-a implicat cu toată seriozitatea în acest proces, considerând că ar putea reprezenta șansa de a depăși obstacolele din trecut.

După ce a respectat cu strictețe toate indicațiile primite, dorința ei a devenit realitate. La doar câteva luni de la încheierea canonului, Oana a aflat că este însărcinată. Această veste a venit ca o adevărată binecuvântare, după o perioadă lungă marcată de eforturi, sacrificii și momente de îndoială. În cele din urmă, ea a adus pe lume o fetiță sănătoasă, împlinindu-și astfel cel mai mare vis.

“Bine, îl știam pe Marian (n.r. Marian Vanghelie) din politică, de la mine din partid. Eu cred că sunt cea mai optimistă persoană, tu nu mă cunoști așa, dar întotdeauna am avut credință în mine și un optimism așa… debordant! Întotdeauna ce am simțit eu că se poate, am mers așa cu credință până la capăt și s-a putut, deci nu există nu se poate, în viața asta.

Am încercat iarăși vitro, am încercat până… (…) 16, toate împreună (n.r. fertilizări în vitro) și… în schimb, am ajuns la un preot, la un părinte extraordinar, care se zicea și se zice că se roagă pentru femeile care nu pot avea copii. El s-a rugat pentru Nadia Comăneci, a făcut copil, s-a rugat pentru Andreea Marin, pentru Sanda Ladoși, eu am vorbit cu toate și mi-au zis: “Oana, este adevărat!”, după ce am fost la el și ne-a dat canonul și dânsul s-a aruncat în genunchi că așa face, se roagă noaptea între 02:00 și 05:00 dimineața. (…) El spune de fiecare dată: “Mai am încă o pereche de gemeni.”, are 600 sau 700 de copii până acum. Și m-am dus la dânsul în septembrie, s-a uitat așa la mine și zice: “Mă bucur că ați venit, o să aveți copil în trei luni!”, am zis Doamne… părintele ăsta e puțin… nu e… și pe urmă zic: “Ok, ce trebuie să fac?, și zice: “Un canon.”, mi-a dat 5 acatiste, zilnice, 40 de zile, dacă întrerupeam o zi, o luăm de la capăt.

Țin minte că m-am dus la o nuntă cu Marian, undeva în Brăila și l-am trimis pe la nuntă și eu mi-am terminat de citit în camera de hotel și pe urmă m-am dus și eu la nuntă, adică nu am renunțat nicio zi. În octombrie, sfârșitul lui octombrie, început de noiembrie, am terminat canonul, la fel și eu, în genunchi când puteam, cu post mult și cu rugăciunea. Așa am simțit eu că trebuie să fac, am zis că poate păcatul acela din tinerețe, cumva trebuie să-l șterg prin foarte multă credință și cu patos așa… și în decembrie am rămas gravidă, dar a fost ceva fenomenal!”, a declarat Oana Mizil, în podcastul moderat de Ilinca Vandici.