Drama neștiută a Prințesei Tatiana a Greciei. Prin ce a putut să treacă, imediat după ce a divorțat

Casa Regală a Greciei a fost zguduită din temelii de două evenimente care s-au succedat într-un mod extrem de nefericit: divorțul prințesei Tatiana și dispariția fratelui ei vitreg. Acum Alteța dezvăluie dramele prin care a trecut după aceste momente dureroase din viața sa.

După 14 ani de căsnicie, prințesa Tatiana (44 de ani) a decis să divorțeze pe cale amiabilă de soțul său, prințul Nicolae. Perioada mariajului însă nu i-a priit, după cum singură mărturisește.

„Căsnicia mea a fost una tristă. Am avut parte doar de nesiguranță și durere. 2024 a fost într-adevăr un an dificil pentru mine, un an de tranziție, plin de momente de incertitudine. Dar cred că în momentele grele ne găsim adevărata putere”, a declarat prințesa Tatiana, potrivit People.