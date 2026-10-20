Drama neștiută a Prințului Marco. A fost abandonat de mamă când avea doar 15 ani

Prințul Marco este unul dintre personajele centrale de la Insula Iubirii sezonul 10. Apropierea de Gabriella l-a adus în centrul atenției și mulți sunt curioși dacă până la urmă va pica de tot în ispită sau nu. Puțini sunt cei care știu însă că Prințul nu a avut o viață chiar ușoară, iar abandonul mamei sale l-a marcat profund. Recent, concurentul Insula Iubirii și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea care i-a dat viață, dar care l-a și abandonat.

Povestea de viață a concurentului de la Insula Iubirii nu a avut un început prea roz. Născut în Italia, acesta nu a avut o copilărie ușoară. El și fratele lui au suferit mult din cauza faptului că erau discriminați la școală, iar la vârsta de 15 ani Prințul Marco a primit o altă lovitură puternică: mama l-a abandonat. Deși tatăl său a încercat să umple golul lăsat, concurentul de la Insula Iubirii a resimțit dur plecarea mamei sale.

Prințul Marco, abandonat de mamă în adolescență

Recent, Prințul Marco a vorbit despre drama care i-a marcat adolescența. Se pare că mama sa l-a părăsit pentru a încerca să-și construiască o viață mai bună. Tatăl lui Marco era la acea vreme cameraman și mergea la nunți în comunitățile de români, iar mama lui îngrijea bătrâni. Veniturile nu erau unele mari, așa că femeia a decis să plece și să o ia de la zero în altă parte.

Motivată de sora ei, care avea o situație materială mult mai bună, mama lui Marco a decis să își abandoneze familia și să încerce să ducă o viață mai bună.

„Am crescut fără mamă, dar aveam tot ce îmi trebuia de la tata (…) Aș vrea doar să zic că noi am crescut fără ea (…) Noi când mergeam la școală și eram mici, profesorii nici nu știau unde e România pe hartă, după au început să știe de români. Întotdeauna, când mergeam la școală, eram discriminați, acum nu e mai așa. Nu am ce să iert eu, persoana care trebuia să o ierte (n.r. tatăl său) nu mai este. Nu a plecat din lipsuri sau nemulțumiri a plecat din ambiția de a găsi ceva mai bun, mai rapid, mai ușor, nu știu…”, a mărturisit Prințul Marco, în cadrul podcastului Face to Face.

Chiar dacă mama i-a abandonat, Prințul Marco și fratele său au fost crescuți frumos de tatăl lor. Bărbatul le-a fost alături mereu și a încercat să acopere toate lipsurile. Și-a învățat fiii să fie puternici și le-a insuflat ideea că prin muncă pot ajunge departe.

„Noi am crescut cu conștiința să fim puternici (…) Am crescut într-un fel foarte puternic, și eu și fratele meu, am intrat foarte repede la muncă și eu, și el de la 18 ani. Nu ne-a fost ușor. (…) Am stat mult mai rău decât mulți. (…) Întotdeauna ne-a lipsit o casă, nu am avut o casă în Italia și atunci când mergeai la școală și de abia te obișnuiau cu copiii, trebuia să schimbi casa”, a mai spus Prințul Marco.

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