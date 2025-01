Drama neștiută din familia lui David Popovici. Motivul real pentru care sportivul nu promovează jocurile de noroc

David Popovici este în lumina reflectoarelor după performanțele sale notabile, însă nu mulți știu prea multe despre el sau despre drama din familia sa. Recent, acesta a vorbit deschis despre problemă și a tras, în același timp, un semnal de alarmă. Care este povestea tristă a sportivului?

Așa după cum chiar David Popovici spunea, în România, în momentul de fața este destul de greu să găsești un sportiv care nu este semnat deja cu vreo casă de pariuri. Spre deosebire de colegii de breaslă și multe vedete, David Popovici spune că nu ar accepta niciodată o astfel de ofertă, indiferent de ce sumă i se propune, asta pentru că a văzut îndeaproape ce pot face jocurile de noroc.

Recent, David Popovici a fost invitat în cadrul podcast-ului realizat de Micuțu, unde a vorbit, printre altele, despre sportivii care fac reclamă la jocurile de noroc. Aceștia sunt mulți, însă David Popovici a punctat cât se poate de clar că nu se va înscrie niciodată în rândul lor.

Sportivul a mărturisit că a primit numeroase oferte de acest gen, dar le-a refuzat pe toate. A făcut asta pentru că, spre deosebire de alții, el a văzut chiar în familia sa cum aceste jocuri pot distruge un om. David Popovici a mărturisit că în familia lui există o persoană care de mai bine de 10 ani este dependentă de jocurile de noroc, dar și de droguri.

„Da, bineînțeles că mi s-a propus. Mi-a fost propus de multe ori, numai că nu am cum să fac așa ceva. Nu am cum, mai ales pentru că am un membru al familiei care se confruntă nu numai cu dependența de droguri, dar și cu dependența de jocuri de noroc.

E ceva ce se întâmplă de aproximativ 10 ani și astfel de chestii nocive precum jocurile de noroc fac din viață un coșmar. Și așa că nu am cum, având în vedere că am văzut atât de aproape cum cineva poate fi afectat și chiar dacă societatea îi dă la o parte, îi etichetează, îi aruncă undeva, eu cred că acești oameni pot fi ajutați.

Pentru mine este exclusă o astfel de colaborare. Asta deși e foarte greu în România acum, mi se pare, să găsești un sportiv cunoscut care să nu fie semnat cu vreo casă de pariuri”, a mărturisit David Popovici.