Gheorghe Dincă a avut două surori, Mândra și Jana, dintre care doar ultima mai trăiește. Pe numele ei Ioana Bărbulescu, femeia are 72 de ani și locuiește tot în Caracal. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, Jana a făcut declarații uluitoare despre fratele său vitreg, ocazie cu care a povestit și drama neștiută a familiei.

În prezent, Jana are grijă de nepoți. E o femeie cu ochi căprui-verzi, cu părul tuns scurt, îngrijit. Iese la poartă în capot, vestă tricotată și papuci de gumă. Merge greu, pentru că are probleme la genunchi, se plânge de singurătate și de urât. Și e dornică de vorbă. Femeia a făcut dezvăluiri uluitoare despre tragedia care i-a lovit familia cu mulți ani în urmă. Este sora vitregă a lui Gheorghe Dincă. Ea și cu ucigașul din Caracal au același tată.

“A murit la trei zile după naștere!”

Părintele lor și-a dorit nespus un băiat. A și avut unul, dar a decedat. La doar câteva zile după naștere. În prealabil, murise și femeia care i-a dat viață. Ulterior, tatăl lui Gheorghe Dincă s-a recăsătorit. Și a avut, în sfârșit, un fiu care să-i ducă mai departe numele. Acesta este chiar cel cunoscut, de câteva zile, drept ”Hannibal Lecter” din Caracal. Ioana Bărbulescu a făcut declarații care îți dau fiori reci pe șira spinării.

“Mămica mea a rămas gravidă, a născut un băiat… Că tăticul își dorea un băiat neapărat. Și de la băiat i s-a tras moartea. A născut și nu mai știu ce s-a întâmplat… S-a pornit din ea… A doua zi, a treia zi a murit după naștere și apoi a murit și băiatul născut. Tatăl avea terenuri, pământuri… Era agricultor. Ne lua și pe noi, la secerat, cules de porumb”, a spus Ioana Bărbulescu pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

“Cu Gheorghe Dincă am vorbit pe…”

Jana mai spune că ținea legătura cu fratele vitreg și că se înțelegea bine cu acesta. Ultima oară l-a văzut pe 29 iunie, când a organizat un parastas pentru soțul ei, Eugen. Femeia a lucrat ca bucătăreasă la o grădiniță din cartierul Bold, apoi, cu ajutorul lui Gheorghe Dincă, s-a angajat tot bucătăreasă, la o creșă din oraș, de unde a ieșit la pensie. Nu-și amintește să se fi certat vreodată cu bărbatul acuzat că a ucis cel puțin două tinere, chiar dacă erau frați vitregi, doar după tată.

“Cu dânsul am vorbit la o pomană, pe 29 iunie. Am făcut pomana băiatului și soțului. L-am chemat și pe el, am vorbit, am pus mesele afară, am mâncat. Ne-am înțeles destul de bine, cu toate că am fost frați vitregi”, ne-a mai declarat Jana.

Ar fi vrut să-și arunce soția la câini

Totodată, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a reușit să stea de vorbă cu persoane care îl cunosc foarte bine pe bărbatul care a șocat toată țara. Acestea ne-au povestit că suspectul a fost pe punctul de a-și ucide și soția chiar cu o săptămână înainte de dispariția Alexandrei.

”Pe soția lui voia s-o arunce la câini! Femeia a fost la el cu o săptămână înainte de dispariția Alexandrei, atunci când el a amenințat-o că dă drumul la câini, ca s-o mănânce. Câinii ăia erau foarte agresivi. Este un manic sexual, de asta sunt convins”, ne-au declarat apropiați ai bărbatului.

Soția lui Gheorghe Dincă, în schimb, s-a ferit să facă declarații și nici cei care au audiat-o nu au vrut să facă publică varianta ei cu privire la acuzațiile care i se aduc soțului ei.