Gigi Becali, prima reacție despre Gheorghe Dincă: “Îl are pe Diavolul în el! Eu nu l-aș omorî! L-aș castra și..”

Gigi Becali este, pur și simplu, oripilat de faptele lui Gheorghe Dincă. Patronul FCSB-ului consideră că ”Rîmaru din Caracal” îl are pe Diavol în el, iar castrarea chimică, în cazul său, ar fi cea mai bună soluție. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a obținut primele declarații ale milionarului din Pipera cu privire la cazul care a cutremurat o țară întreagă.

Om credincios și cu frică de Dumnezeu, Gigi Becali nu a rămas impasibil la ororile comise de Gheorghe Dincă, bărbat care ar fi curmat viața a cel puțin două adolescente. Latifundiarul a precizat că ucigașul tinerelor ar trebui castrat și chinuit până își va da ultima suflare. Totodată, omul de afaceri nu este de acord cu introducerea pedepsei cu moartea.

“Eu sunt primul care voi vota pentru castrarea pedofililor, violatorilor și criminalilor. Castrare chimică, tată! Doar un animal poate să facă așa ceva. Nu sunt de acord cu pedeapsa cu moartea, dar pe astfel de oameni i-aș băga la un loc și i-aș chinui până închid ochii. Eu nu l-aș omorî. Moartea ar fi prea simplu. Nu! Chinuiți până își dau ultima suflare. Mă uitam la el (n.r. Gheorghe Dincă) și am realizat imediat că are demoni în el. Îl are pe Diavol în el.

M-am uitat o singură dată la el, când stătea jos, în momentul în care l-au reținut. Privirea aia nu aparține unui om normal. Mă repet, sunt de acord ca astfel de animale să fie castrate. Dar trebuie să întrebăm și Biserica. Pentru că, normal, cetatea decide. Dacă vrem să trăim sub astfel de legi, trebuie să întrebăm cetatea, biserica…”, a spus Gigi Becali pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

“Nu-l văd bine deloc dacă va intra la închisoare…”

Patronul FCSB-ului vrea, din tot sufletul, să-l vadă pe Gheorghe Dincă la închisoare, nicidecum închis într-un spital de nebuni. Gigi Becali este ferm convins că ”Rîmaru din Caracal” va avea mult de pătimit dacă va ajunge după gratii, mai ales că deținuții nu-i au deloc la inimă pe pedofili, violatori sau pe cei care ucid copiii.

“Am auzit că s-ar putea să scape de pușcărie. Nu pot să cred că ar fi posibil așa ceva. Păi hai să omorâm toți oameni și apoi spunem că suntem nebuni. Și mergem la spital, nu la închisoare. Nu accept așa ceva. Locul lui (n.r. Gheroghe Dincă) este la pușcărie. Vai de capul lui ce va păți când va ajunge acolo… În temniță sunt oameni cu copii care nu tolerează așa ceva. Nu-l văd bine deloc după ce va intra la închisoare… Oamenii de acolo nu te iartă!”, ne-a mai declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, contrariat: “Cum să ai astfel de pofte?”

De-a lungul timpului, Gigi Becali a avut o atitudine fermă contra pedofililor și violatorilor. “Aceşti oameni trebuie să fie izolaţi. Să stea într-o puşcărie şi să nu intre în contact cu oamenii. Cei care fac astfel de lucruri trebuie izolaţi. Nu poţi să le dai puşcărie pe viaţă, dar ar trebui să stea departe de oameni. Ar trebui să se facă puşcării speciale pentru ei. Astfel de oameni au demoni în ei. Cum să ai astfel de pofte?

Dacă vrei să te vindeci, trebuie, în primul rând, să vrei. Dacă nu ai pocăinţă, nu te poţi vindeca de această boală. Asta este o boală de demoni, eşti posedat. Astfel de boală poată fi vindecată prin rugăciunile Sfântului Vasile. Astfel de oameni au o armată de demoni în ei. Este nevoie de post, rugăciune şi multă pocăinţă ca să te vindeci”, a spus Gigi Becali în urmă cu doar câteva luni.

A recunoscut crimele!

Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o mașină de ocazie. În același mod a dispărut Alexandra Măceșanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vinerea trecută, după ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-și anunța răpirea.

Gheorghe Dincă este cercetat de procurorii DIICOT pentru omor calificat, după ce, într-un butoi din locuința lui, au fost găsite oase calcinate și dinți de natură umană, dar și bijuterii pe care mama Alexandrei le-a recunoscut ca fiind ale fiicei sale. Probe au fost găsite și în mașina lui Dincă, acestea recunoscându-și, de altfel, fapta, au anunțat procurorii.

Gheorghe Dincă și-a recunoscut duminică faptele și a spus că a ars cele două cadavre.

